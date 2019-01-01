Этот популярный напиток может стать причиной неуспеха в диете

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Миллионы людей пробуют самые разные диеты и порой не могут разобраться в том, почему они не срабатывают. Оказывается, одной из подобных причин может быть употребление кофеина.По мнению диетологов и нутриционистов, похудение, кофеин и сон тесно связаны между собой. Вот почему так важно пристально следить за нормальным сном и употреблением напитков, содержащих кофеин, особенно если вы пытаетесь похудеть. В частности, находящимся на диете не нужно употреблять кофе или чай после 3-4 часов дня. Исследователи из Университета Барселоны выяснили, что кофеину требуется всего 45 минут для полноценного воздействия на организм. Именно столько он абсорбируется внутриклеточными мембранами. При этом эффект кофеина продолжается около 6 часов.Американские учёные недавно выяснили, что выпитый за 6 часов до отхода ко сну кофеин негативно воздействует на ночной отдых. Вот почему крайне важно не пить вечером ни чай, ни кофе вопреки устоявшимся традициям. Кофеину нужно несколько часов для того, чтобы полностью выйти из организма.Впрочем, кофеин содержится не только в чае и кофе. Многие из нас для похудения посещают спортзал, до и после занятий в котором балуют себя энергетическими напитками. Порой содержание кофеина в них гораздо выше, чем в напитках более традиционных. К энергетикам прибегают работники для того, чтобы повысить свою производительность труда и подростки, а также молодые люди, готовящиеся к экзаменам. Энергетики нарушают минеральную плотность костей и негативно влияют на гормональное здоровье. Они способствуют скачкам артериального давления, стрессу, тревожным состояниям, повреждениям почек, усталости, раздражительности, болям в желудке и ожирению.