5 советов, которые помогут вам пережить менструацию

Женщины каждый месяц ждут «эти дни» и радуются, что они начались по графику, без задержек. Но еще, мы все знаем эти постоянные пульсирующие и судорожные боли, которые приходят с ними. Причина болей в том, что ваша матка сжимается, чтобы помочь вытолкнуть слой эпидермиса в течение вашего периода. Гормональные вещества, называемые простагландинами, которые отчасти виноваты в боли и воспалении, вызывают сокращение мышц матки. Таким образом, более высокие уровни простагландинов связаны с более суровыми менструальными судорогами. Некоторым женщинам судороги могут даже мешать работать, учиться или заниматься повседневными делами. Около трех из четырех женщин испытывают менструальные боли, и каждая десятая женщина переживает серьезные судороги.Вероятно, вы знакомы с болью во время периодов. Вы можете также испытывать боль в середине вашего цикла во время овуляции.Эксперты рассказали, что именно вызывает и облегчает судороги.Что вызывает менструальные судороги?Исследования показывают, что боль, связанная с менструальным циклом, вызвана простагландинами- гормоноподобными веществами, которые помогают эндометрию выходить.Если у вас возникают предменструальные судороги, время начала судорог обычно будет примерно одинаковым, но они могут различаться по интенсивности от цикла к циклу. Пока неясно, что вызывает боль во время овуляции. Это может быть из-за разрыва фолликула яичника, но, в любом случае, это тоже естественная боль. Она может ощущаться на какой-то одной стороне — там, где находится яичник, из которого вышла яйцеклетка.Как облегчить менструальные судорогиНестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, блокируют производство простагландинов и, как было доказано, являются эффективным обезболивающим средством во время менструации. Это первые препараты, на которые стоит обратить внимание.Имеются также данные о методах обезболивания, не связанных с фармацевтикой. Было показано, что тепло (например, тепловая подушка или бутылка с горячей водой) столь же эффективны, как НПВП и аспирин.Также были изучены травяные средства, физические упражнения, диетические изменения и иглоукалывание, хотя результаты были многообещающими, здесь требуется больше исследований, врачи не могут рекомендовать эти методы, поскольку не так однозначно.Некоторые люди могут использовать гормональные контрацептивы для облегчения и предотвращения менструальных судорог. Однако это стоит делать только в случае, если ваш доктор вам назначит такое лечение.Какая менструальная боль является «нормальной»?Знакомство с симптомами боли полезно, когда вы подозреваете, что что-то может быть неправильным. Важно понимать, какая менструальная боль для вас норма, а какая является отклонением.Тяжелые судороги или хроническая тазовая боль могут быть симптомом эндометриоза . Боль, испытываемая людьми с эндометриозом, отличается от нормальных менструальных спазмов и включает выделения эндометриоподобной ткани, которая растет за пределами матки. Эта ткань реагирует на гормональные колебания в организме точно так же, как эндометрий, который может расти, кровоточить и раздражать окружающие ткани. Это может создать воспалительную среду и вызвать рост спаек.Если вы все-таки уверены, что ваша боль является вариантом нормы, то можете начинать вести борьбу.Методы борьбы с болью во время менструации1. УпражненияЭто может показаться немного сумасшедшим, и вы можете подумать — да, я едва могу двигаться, не говоря уже об упражнениях . Тем не менее, оживленная ходьба или любой вид физической активности могут помочь облегчить боль в животе. Когда вы делаете какие-либо аэробные упражнения, ваше тело активнее качает кровь; это помогает высвободить эндорфины для противодействия простагландинам и уменьшить ваши судороги. Упражнения три-четыре раза в неделю хороши для общего здоровья вашего тела, но это особенно важно, если вы склонны к болезненным менструальным судорогам.2. Держите тепло у животаТепло помогает расслабить сжимающие мышцы в матке, что является причиной вашей боли. Есть много нагревательных устройств, они могут быть резиновыми или электрическими, выберете то, которое подходит вам. И даже использование обычной пластиковой бутылки с горячей водой и прикладывание ее к животу является альтернативой, если у вас нет готовой грелки.3. Пейте чай из ромашкиИсследования опубликованы в журнале сельского хозяйства и химии показали, что ароматный чай может снимать боль. «Обычно используемые натуральные продукты действительно содержат химические вещества, которые могут иметь целебный эффект», - говорит Элейн Холмс, кандидат химических наук, член Имперского колледжа Лондона. Исследование показало, что, ромашка приводит к увеличению гиппурата, который является естественным противовоспалительным. Противовоспалительные препараты помогают уменьшить продукцию простагландинов, что облегчает менструальные судороги.4. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество витамина DПрофилактика всегда лучше, чем лечение, поэтому убедитесь, что у вашего тела достаточно витамина D, важно предотвращать менструальные судороги. Исследование показало, что высокие дозы витамина D привели к значительному снижению менструальных судорог. Как сообщает Health.com , «40 итальянских женщин были разделены на две группы: одна получала единичную пероральную дозу 300 000 МЕ витамина D3, а другая получала плацебо за пять дней до ожидаемого начала менструального цикла». В первой группе боль снизилась на 41 процент, тогда как в группе плацебо не было изменений в шкале боли.5. Получайте оргазмДа, это так - оргазмы помогают облегчить все виды боли, включая менструальные судороги. Перед оргазмом матка более расслаблена, и в момент кульминации увеличивается кровоток, что помогает снять судороги. Органы облегчают боль благодаря выпуску эндорфинов, которые помогают вам чувствовать себя мгновенно лучше. Они также помогают расслабить ваше тело.6. ИглоукалываниеИглоукалывание является составной частью традиционной китайской медицины, которая включает в себя протыкание кожи с помощью маленьких игл для стимуляции в определенных точках. Исследователи из восточной больницы Медицинского центра Университета Кюнг Хи в Южной Корее обнаружили, что иглоукалывание может оказать положительное влияние на менструальные судороги.