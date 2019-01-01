Восемь фактов, которые нужно знать о сахаре

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У сахара есть и полезные свойства.Сахар, ингредиент, добавляемый во многие блюда и широко известный благодаря такой популярности широкому кругу потребителей всего мира. Сахар является чрезвычайно богатым источником калорий при полном дефиците прочих питательных веществ. Потребление данного продукта в большом количестве способствует увеличению веса, а также развитию серьезных заболеваний, таких как ожирение, диабет второй степени или сердечные заболевания.Официальная статистика показывает, что рекомендуемая суточная доза сахара (37 граммов для мужчин и 25 граммов для женщин) превышена в рационе современного человека, что объясняет феномен постоянного увеличения веса детей и взрослых во всем мире.Потребление сахара стало общемировой проблемой, поскольку почти все продукты, даже не сладкие, начали содержать этот спорный ингредиент в различных формах. В дополнение к его прямому вредному воздействию на здоровье (увеличение веса и болезнь), сахар может таить еще одну страшную опасность - вызывать зависимость.Есть еще несколько малоизвестных факторов о влиянии сахара на организм. Эксперты решили разобраться в свойствах этого продукта и его вредном и опасном воздействии на организм человека.Следующая полезная информация о данном продукте поможет понять, насколько реален миф о чрезмерном потреблении сахара в пищевом рационе и что можно предпринять, заменив его более полезными альтернативными продуктами.1. Избыток сахара можно легко измеритьЕсли есть подозрение, что потребление сахара в рационе слишком велико, стоит воспользоваться эффективным методом, измерения его количества в продуктах, которые употребляются в пищу. Американская ассоциация кардиологов рекомендует суточную дозу сахара для женщин максимум 6 чайных ложек и 9 чайных ложек для мужчин (исследования показывают, что в среднем современный мужчина потребляет эквивалент более 22 чайных ложек сахара каждый день).Превышение будет предрасполагать со временем к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии и ожирению печени.2. Сахар сопровождается другими опасными ингредиентамиКак правило, блюда чья рецептура предполагает добавление сахара содержат продукты, польза которых для здоровья очень относительна. Ярким примером может стать, например, рафинированная мука. Данные ингредиенты не имеют высокой пищевой ценности, но больше всего предрасполагают к возникновению болезни.3. Сахар также поступает из фруктовФрукты рекомендуются в сбалансированной диете диетологами, но их нужно потреблять, однако, в умеренных количествах. Причиной, оправдывающей этот предупредительный подход, является потребление сахара в виде фруктозы и глюкозы, два натуральных вещества во фруктах, избыток которых является нездоровым. Необходимо тщательно следить, чтобы порции фруктов не были излишне чрезмерными. Удачнее всего потреблять их, когда хочется чего-нибудь сладенького, вместо тортов и гиперкалорийных напитков.4. Мед - не идеальная альтернатива сахаруМед - это еще один тип натурального сахара. Однако данный продукт обладает большей пользой для здоровья, нежели чистый сахар. Он повышает иммунитет, помогает пищеварению, уменьшает воспаление и т. Д. единственное, о чем необходимо не забывать – мед имеет высокий гликемический индекс, который обязательно следует учитывать. Мед может быть отличной альтернативной составляющей в любой диете, если употребляется в небольших количествах. Тем не менее, специалисты не рекомендуют мед диабетикам, во избежание повышения уровня глюкозы в крови.5. Подсластители слаще чистого сахараИскусственные подсластители являются синтетическими сахарами. Они обеспечивают вкус гораздо слаще, чем чистый сахар. К ним относятся сахарин, сукралоза, стевия, аспартам, неотам и ацесульфат калия. Низкое содержание калорий позволяет рекомендовать их как превосходный альтернативный вариант замены сахара. Однако ученые с особой осторожностью относятся к последствиям, которые могут оказывать на состояние здоровья. Интенсивное стимулирование вкусовых рецепторов заменителями сахара может способствовать еще большей зависимости, нежели от сахара.Исследование, в котором изучалось влияние диетического сока на основе аспартама на фигуру и здоровье, показало, что эта замена сахара может увеличить риск ожирения и метаболического синдрома.6. Сахар также может иметь идеальную заменуСтевия считается новейшей и здоровой заменой сахара, естественной альтернативой химическим подсластителям. Врачи считают, что сладкое вещество, извлеченное из стевии, можно вводить в напитки, соусы и торты в умеренных количествах без каких-либо рисков для здоровья. Фактически, стевия рекомендуется в большинстве современных углеводных ограничивающих диетах.7. Сахар более здоров, чем кукурузный сиропКукурузный сироп, фруктозный подсластитель, введенный во многие обработанные пищевые продукты, заслужил плохую репутацию. Его употребление еще более опасно, чем чистый сахар.Таблица сахара и кукурузного сиропа содержат аналогичное потребление калорий и комбинацию фруктозы и глюкозы, которые так же метаболизируются в организме. Некоторые исследователи считают, что кукурузный сироп может больше чем сахар способствовать увеличению риска появления избыточного веса, диабета типа 2 или сердечно-сосудистых заболеваний.8. Мякоть яблока может стать лучшим заменителем сахараСахар и искусственные его заменители подвергаются сомнению с точки зрения безопасности потребления. Диетологи всего мира ищут действительно здоровые альтернативы этим ингредиентам. Выигрывающая формула выглядит как яблочное пюре, которое можно съесть как самостоятельный десерт, так и ввести в сладкие блюда в качестве ингредиента.Яблочный соус помогает уменьшить потребление калорий и жира в рецептах. Не имея количественных ограничений, он поставляет необходимые пищевые волокна, витамины и минералы для поддержания здоровья.