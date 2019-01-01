Диетологи рассказали, кому не стоит есть помидоры

В томатах содержится много органических кислот, которые могут спровоцировать появление аллергии.Помидоры по праву относятся к категории самых полезных овощей, поскольку содержат много клетчатки, витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, однако, многим людям стоит воздержаться от употребления этого продукта.В каких случаях эти овощи приносят вред здоровью.Следует отказаться от употребления томатов людям, которые имеют такие болезни желудочно-кишечного тракта, как гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, острый панкреатит. Помидоры обладают сильным желчегонным действием, поэтому, при наличии камней в желчном пузыре медики не советуют увлекаться этим овощем.В томатах содержится много органических кислот, которые часто могут спровоцировать появление аллергии, поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям необходимо быть осторожными и не злоупотреблять этим продуктом.Повышение в организме концентрации щавелевой кислоты, которой богаты помидоры, может вызывать сильные боли и навредить людям, которые имеют проблемы с суставами.При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при гипертонии, противопоказаны маринованные помидоры, поскольку большое содержание соли в них может ухудшить состояние здоровья.Чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением, диетологи рекомендуют не сочетать помидоры с мясом, рыбой, хлебом и яйцами и не запивать трапезу томатным соком (после приема пищи должно пройти минимум 30 минут).