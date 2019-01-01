Диетологи рассказали, кому не стоит есть помидоры
Помидоры по праву относятся к категории самых полезных овощей, поскольку содержат много клетчатки, витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, однако, многим людям стоит воздержаться от употребления этого продукта.
В каких случаях эти овощи приносят вред здоровью.
Следует отказаться от употребления томатов людям, которые имеют такие болезни желудочно-кишечного тракта, как гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, острый панкреатит. Помидоры обладают сильным желчегонным действием, поэтому, при наличии камней в желчном пузыре медики не советуют увлекаться этим овощем.
В томатах содержится много органических кислот, которые часто могут спровоцировать появление аллергии, поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям необходимо быть осторожными и не злоупотреблять этим продуктом.
Повышение в организме концентрации щавелевой кислоты, которой богаты помидоры, может вызывать сильные боли и навредить людям, которые имеют проблемы с суставами.
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при гипертонии, противопоказаны маринованные помидоры, поскольку большое содержание соли в них может ухудшить состояние здоровья.
Чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением, диетологи рекомендуют не сочетать помидоры с мясом, рыбой, хлебом и яйцами и не запивать трапезу томатным соком (после приема пищи должно пройти минимум 30 минут).
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