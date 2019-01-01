Эти распространенные привычки ускоряют старение организма

От этих действий лучше отказаться.Старение – это естественный процесс для организма человека. Однако многие люди стремятся выглядеть как можно моложе.Конечно же, внешний вид человека во многом зависит от генетики. Но нельзя забывать и о других факторах – экология, пищевые привычки, образ жизниХотите постареть побыстрее и выглядеть старше ровесников? Тогда обзаведитесь этими привычками:1. Ежедневно ставьте себе как можно больше задач.Желательно трудновыполнимых. Из-за страха что-то не успеть вы постоянно будете находиться в стрессе, что и приведёт вас к раннему старению.2. Постоянно ешьте десерты.Несколько лишних килограммов, дополнительные морщины и возрастные болезни будут гарантированы.3. Спите не больше пяти часов.Отсутствие нормального полноценного отдыха добавит вам морщин и подарит мешки под глазами.4. Смотрите телевизор почаще.Масштабное исследование показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты. Кстати, лучший способ навредить себе просмотром тв - поминутно переключаться с новостей на аналитические программы, закусывая реплики ведущих чем-то вкусненьким.5. Сидите в любой ситуации.Малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и рака, ведёт к искривлению позвоночника, способствует появлению проблем с почками и набору лишнего веса.6.Чрезмерное пребывание на солнце.Ультрафиолетовые лучи на 80 процентов ответственны за преждевременное старение кожи. Когда мы загораем, ультрафиолетовые лучи воздействуют глубоко, повреждают слой коллагена и сушат кожу.