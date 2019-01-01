Названы лучшие блюда для ужина

Калорийность ужина должна составлять не более 400 ккал.Отказ от ужина – это самая большая ошибка, которую мы совершаем. Многие считают, если не ужинать, то можно быстрее похудеть. Это неправильное мнение, говорят диетологи и гастроэнтерологи.Здоровый ужин должен быть легким и низкокалорийным. И ужинать нужно за 2-3 часа до сна, чтобы ища успела перевариться и не создавала дискомфорта в ЖКТ.Ваша стандартная порция - это сколько помещается в двух ладонях. Для мужчины - это где-то 350 граммов и 250 граммов для женщины.И в ужине есть золотое правило: овощи и зелень в своем количестве должны превышать белок в 2 раза.Калорийность последнего приема пищи за день должна быть не более 400 ккал.Что лучше приготовить на ужин?Рыба, запеченная в духовке и овощиЭто безупречное сочетание, ведь рыба - высококачественный белок, а он лучше всего усваивается с овощами. Рыбу для приготовления ужина нужно выбирать средней (4-8%) и низкой (до 4%) жирности. Для запекания идеально подойдет горбуша, форель, судак карп, тунец, скумбрия, камбала и т.д.Калорийность этой группы рыб -100-140 калорий на 100 г.А вот если вы возьмёте для запекания леща, щуку, хек, окуня то в них калорийность еще ниже:70-100 калорий на 100грамм.Необходимо не забывать и о термообработке: хорошо пропеченную или отваренную рыбу можно употреблять без последствий (отравлений). Поэтому запекать нужно рыбу не менее 30 минут.Экспериментируйте с травами и соусами на оливковом масле.На ужин также можно приготовить нежирное мясо и овощи грильИдеальным блюдом для ужина будут те продукты, которые усваиваются в течение 2-3 часов.И тогда какое же мясо нам приготовить? Не свинину - однозначно! Потому что свинина усваивается в течение 4-5 часов, да еще с гарниром, то это еще добавьте 1 час. И получается, что для вечерней трапезы вам свинина не подходит, поскольку она не успеет переварится, до того, как вы пойдете спать.А вот на усваивание ужина из телятины или говядины ваш организм потратит 2-3 часа. Кстати, говядина по сравнению с телятиной немного жестче, но зато она содержит меньше жира.Приготовьте мясо в мультиварке и добавьте овощи гриль. Вот вам диетический, а главное полезный ужин.