Из-за грязного воздуха люди на Земле будут жить меньше на два года

Ожидаемая средняя продолжительность жизни родившихся сегодня уже будет снижена.Загрязнения воздуха уменьшают глобальную продолжительность жизни на два года. К такому безрадостному выводу пришли исследователи.Последние десятилетия продолжительность жизни жителей нашей планеты возрастала, однако с некоторых пор этот показатель начал снижаться, и причиной тому являются глобальные вредные выбросы в атмосферу. Исследователи выяснили, что даже в таких развитых странах, как США и Великобритания, ожидаемая средняя продолжительность жизни родившихся сегодня уже будет снижена на 4 месяца из-за вредных выбросов. Но в гораздо менее благополучных с точки зрения экологии государствах вроде Китая ситуация ощутимо хуже. А в таких странах, как Индия и Египет, ожидаемая средняя продолжительность жизни рождённых сегодня людей упадёт на полтора-два года.Ещё в мае Всемирная организация здравоохранения назвала столицу Индии город Нью-Дели и столицу Египта Каир двумя самыми грязными мегаполисами в мире. Исследователи из Университета Техаса в Остине подчеркивают, что ранее ученые фокусировались на том, как много людей умирает от загрязнённой атмосферы, но впервые было решено подсчитать ее влияние на общую ожидаемую продолжительность жизни.Для того чтобы сделать это, исследователи оценивали уровень содержания в атмосфере крошечных частиц PM2.5, которые попадают в воздух от самых разных источников вроде энергостанций, труб заводов, самолетов, лесных пожаров и пыльных бурь. Из-за своего небольшого размера PM2.5 остаются в атмосфере дольше, чем более тяжёлые, из-за чего их чаще вдыхают. Кроме того, они проникают глубже в легкие и попадают в кровообращение. Воздействие этих частиц увеличивает риск болезней легких и сердца, а также ухудшение хронических расстройств вроде астмы и бронхита.