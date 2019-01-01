Медики определили, что защищает от рака желудка и кишечника

Кто бы мог подумать, а ведь этот продукт доступен каждому.К такому выводу пришли эксперты из Университета Валенсии. Ученые выяснили, что томатный соус способствует размножению бактерий, отвечающих за защиту кишечника.Этот продукт способен защитить от развития онкологических заболеваний.При потреблении кетчупа вырабатываются полезные бактерии и важен только томатный соус: сами помидоры не обладают подобным эффектом.Антиоксиданты кетчупа защищают клетки от различных патологий. Выяснилось, что соус из томата более полезен самих помидор.В кетчупе нашли фермент ликопин, отвечающий за усиление пробиотического эффекта.Позже исследователи решили узнать воздействие свойств томата на раковые клетки желудка.Оказалось, что кетчуп разрушает раковые клетки.Кроме того, сахар в умеренной дозе способен продлить жизнь, а в томатном соусе присутствует небольшое количество сахара.Поэтому кетчуп может не только спасти от онкологии, но и продлит жизнь.