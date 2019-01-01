Ученые раскрыли смертельную опасность шашлыка

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Людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд.Как оказалось, с каждым новым десятилетием использование древесного угля при приготовлении еды повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Британские ученые определили, что мясо, пожаренное на углях, отравляет человеческий организм. Существует риск, что после приготовления пища может нанести вред сердечно-сосудистой системе.К такому выводу исследователи пришли после изучения мяса, зажаренного на древесных углях. Группой испытуемых стали более 300 тысяч жителей различных регионов Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Как оказалось, каждое десятилетие использование древесного угля при приготовлении еды повышало риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. В целом, люди, использующие дрова и уголь в течение без малого 30 лет, на 12% чаще умирали от болезней сердца.В итоге, ученые заявили, что людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд вместо твердого топлива.Ранее прошли исследования маринованного шашлыка из свинины от 24 российских производителей. По результатам тестирования мясо лишь четырех брендов соответствовало знаку качества.