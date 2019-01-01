Диетологи рассказали, кому не стоит есть арбуз

Арбуз находится в списке самых популярных летних десертов.Известный украинский врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о полезных свойствах арбуза."В жаркие дни арбуз находится в списке самых популярных летних десертов. Отлично освежает, утоляет жажду и наводняет организм. Эта ягода практически полностью состоит из воды, а также богата электролитами", – утверждает эксперт.К тому же в арбузе много ликопена, этот каротоноидный пигмент стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.Но есть и противопоказания к употреблению арбузов. По словам врача, ягоду нельзя есть при диарее, колите, обострении болезней органов пищеварения, при камнях в почках, заболеваниях предстательной железы."Покупайте арбуз сейчас, когда он созревает естественным путем и не содержит нитратов. Обязательно включайте арбузы в свое меню правильного питания", – советует Светлана Фус.