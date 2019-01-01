Назван малоизвестный симптом проблем с сердцем и сосудами

Ученые раскрыли опасность глубоких морщин на лбу.Французские исследователи установили, что морщины на лбу могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.Об этом говорится в эксперименте ученых из Университетской больницы Тулузы во Франции.В исследовании приняли участие более 3 тысяч здоровых людей, которым в начале исследования было по 32, 42, 52 или 62 года. Эксперимент длился 20 лет.За это время добровольцы получали баллы за уровень морщин. К примеру, 0 получали те, у кого не было морщин, а 3 – те, кто имел много глубоких борозд. За все время исследования умерло более 233 человек. Ученые установили связь между смертностью и количеством морщин.Ученые доказали, что владельцы наибольшего количества морщин, что не являются типичными в их возрасте, имели более высокий риск развития сердечно-сосудистых болезней. Морщины связывают с атеросклерозом, который является фактором инфарктов и других проблем с сосудами и сердцем.