Врачи подсказали, как снизить уровень холестерина

Медики рассказали о пользе баклажанов.Баклажаны содержат витамины С, В, В2, РР, каротин, а также калий, натрий, кальций, магний, фосфор и железо.Что нужно знать о «синеньких», как их часто называют в простонародье.1. Баклажаны входят в национальные кухни по всему миру – от Китая до Америки.2. В некоторых странах баклажаны едят сырыми, так как в сыром виде они сохраняют больше полезных веществ.3. При приготовлении баклажаны значительно уменьшаются в объеме, теряя жидкость, поэтому следует обязательно учитывать этот факт, если ты задумываешь блюдо из этих овощей.4. Баклажаны едят как с кожурой, так и без нее. Считается, что кожура совершенно не переваривается нашим организмом, поэтому лучше убрать лишнюю нагрузку для желудка. С другой стороны, в кожуре многих овощей и фруктов сосредоточено максимальное количество витаминов и минералов.5. Очень гармонично баклажан смотрится в составе овощных рагу и соте, так как сочетается с сезонными овощами как нельзя лучше – томатами, болгарским перцем, кабачками. Баклажаны – отличный гарнир к рыбе и мясу, а также терпит соседство с кисломолочными продуктами – творогом, йогуртом, сыром.6. Видов баклажан немало, но самыми полезными считаются узкие продолговатые плоды с почти черной кожурой.7. Перезревшие баклажаны нежелательны для употребления, так как содержат ядовитое вещество соланин.8. Баклажаны отлично сочетаются с такими специями, как базилик, чеснок, лук, тимьян, розмарин, кумин, кориандр, эстрагон.9. Употребляя баклажаны, можно снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу сердца, решить проблемы кишечника, печени и почек.10. Баклажаны снимают отеки и нормализуют водно-солевой баланс в организме, выводят соли.