Назван эффективный продукт для профилактики сахарного диабета

Ученые рассказали, чем полезны шампиньоны.В ходе экспериментов ученые из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что включение шампиньонов в ежедневный рацион снижает риски развития сахарного диабета второго типа.Во время исследования, проводившегося на грызунах, специалисты наблюдали за двумя группами животных с нормальным весом: у мышей из одной группы были бактерии в кишечнике, а у другой - нет. Все грызуны ежедневно получали грибы в дозе, которая соответствовала 85 г для человека.Оказалось, что употребление грибов повышало концентрацию бактерий рода Prevotella. Эти микроорганизмы вырабатывают элементы, играющие важную роль в управлении производства глюкозы в организме.Контроль над этими бактериями позволяет снизить риск развития диабета второго типа и других метаболических заболеваний. Теперь ученые планируют повторить свой эксперимент на мышах с лишним весом, а в будущем провести аналогичное исследование с участием людей.