ТОП-8 крутых напитков, которые повысят иммунитет

Близится осень, а это значит, что иммунная система начнет работать еще активнее. Избежать осенних недугов — насморка и простуды — будет проще, если уже сейчас позаботиться о поддержке иммунитета. Ударная доза витаминов и минералов — то, что нужно организму в преддверии холодов.Эксперты собрали 8 рецептов вкусных и полезных напитков, которые могут похвастаться большим количество питательных веществ, поддерживающих иммунитет и помогающих бороться с простудой и гриппом. Советуем выпивать эти соки до или во время завтрака, чтобы утро начиналось не только с бодрости, но и с повышения уровня естественной защиты организма.Яблоко + морковь + апельсинМорковь, яблоки и апельсины — одна из самых выигрышных комбинаций, помогающих организму бороться с инфекциями. Что содержит напиток? Витамины А, В6 и С, калий, фолиевую кислоту.Ингредиенты:Морковь 2 шт.Яблоко 1 шт.Апельсин 1 шт.Способ приготовления:Апельсин почистить, разделить на дольки, удалить косточки.Морковь почистить, порезать на большие куски.Яблоко разрезать на 4 части и удалить сердцевину.Поместить все ингредиенты в соковыжималку.Выжать и тщательно перемешать сок.Выпить сразу или поместить в холодильник.Хранить сок можно около двух дней.Апельсин + лимон + грейпфрутЭтот напиток не случайно называют «Цитрусовый взрыв». Четыре цитрусовых в составе с легкостью обеспечат вам рекомендуемую суточную норму витамина С — одного из самых важных элементов, поддерживающих иммунную систему. Напиток содержит витамины А, В6 и С, фолиевую кислоту, цинк.Ингредиенты:Апельсин2 шт.Мандарин2 шт.Грейпфрут 1 шт.Лимон ? штСпособ приготовления:Все цитрусовые почистить, разрезать на четвертинки, удалить косточки.Поместить все ингредиенты в соковыжималку, выжать сок.Получившийся сок хорошо перемешать и подавать охлажденным.Кале + помидоры + сельдерейКапуста кале — основной ингредиент многих зеленых соков, но в сочетании с сельдереем и томатами он становится просто витаминной бомбой. Для остроты в напиток можно добавить хрен, это поможет усилить противовоспалительные свойства сока.Что содержит напиток? Витамины А и С, магний, калий, железо.Ингредиенты:Свежий томатный сок ? ст.Свежий сок капусты кале ? ст.Свежий сок сельдерея 2 ст.л.Свежий лимонный сок 2 ст.л.Хрен (измельченный до состояния кашицы) 1 ст.л.Соевый соус 1 ст.л.Способ приготовления:Смешать хрен и соевый соус в стакане.Добавить томатный сок и тщательно перемешать.Добавить капустный сок, сок сельдерея, лимонный сок.Тщательно перемешать.Подавать охлажденным.Свекла + морковь + имбирь + куркумаЭтот укрепляющий сок станет отличным помощником вашей иммунной системы и уменьшит симптомы гриппа или простуды — насморк, кашель и боли в теле. Напиток содержит витамины А, С и Е, железо, кальцийИнгредиенты:Свекла (очищенная и нарезанная) 1 шт.Морковь (очищенная и нарезанная) 3 шт.Апельсин 1 шт.Лимон ? шт.Корень куркумы 10 гИмбирь (свежий) 10 гПерец по вкусуСпособ приготовления:Апельсин и лимон почистить, порезать на небольшие кусочки и удалить косточки.Все ингредиенты поместить в соковыжималку, выжать сок.Готовый сок тщательно перемешать и добавить немного перца.Подавать охлажденным.Домашний томатный сокЛучший способ убедиться, что ваш томатный сок свеж и не содержит консервантов — приготовить его самостоятельно. Помидоры богаты фолатом, что помогает снизить риск заражения и поддержать правильную работу иммунной системы.Что содержит напиток? Витамины А и С, железо, фолатИнгредиенты:Помидоры 5 шт.Соль, перец, сушеный базилик по вкусуСпособ приготовления:Помидоры тщательно вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевинки.Поместить помидоры в кастрюлю и тушить на медленном огне около 20-30 минут (или меньше — до тех пор, пока они не станут мягкими). При необходимости добавить немного воды.Получившуюся массу остудить и пропустить через сито.Добавить по вкусу соль, перец и сушеный базилик (по желанию можно добавить любые травы)Вновь поставить массу на медленный огонь. Помешивая, довести до кипения и тут же снять с плиты.Остудить.Подавать, украсив веточкой петрушки или кинзы.Клубника + мангоСочетание клубники и манго — отличный способ поддержать иммунную систему. Клубника — это мощный заряд витамина С, а манго — витамина Е.Что содержит напиток? Витамины А, С и Е, железо, фолатИнгредиенты:Манго 1 шт.Клубника 10 шт.Апельсиновый сок ? ст.Мед 2 ст.л.Сок лайма 2 ст.л.Лед 4 кубикаСпособ приготовления:Манго очистить, нарезать небольшими кусочками.Клубнику порезать пополам.Поместить в блендер клубнику, 1 ст.л. сок лайма и 2 кубика льда, тщательно перемешать.Выложить пюре из клубники в отдельную миску, блендер вымыть.Поместить в блендер манго, апельсиновый сок, 1 ст.л. лайма, мед и 2 кубика льда. Тщательно перемешать до гладкости.Разлить по бокалам, чередуя слои: клубничный слой, слой манго, клубничный слой, слой манго.Если хочется ускорить процесс, можно поместить все ингредиенты в блендер одновременно, смешав манго и клубнику.По желанию украсить мятой.Шпинат + сельдерей + капуста + яблокоРастительный зеленый сок — это источник питательных веществ для сильной иммунной системы. А еще это отличный способ уговорить детей съесть немного шпината и капусты.Что содержит напиток? Витамины А, С и В6, железо, кальцийИнгредиенты:Стебли сельдерея 2 шт.Капуста 100 гШпинат 1 ст.Яблоко 1 шт.Огурец ? шт.Лимон ? шт.Петрушка 20 гИмбирь 10 гСпособ приготовления:Лимон очистить от кожуры, удалить косточки.Яблоко разрезать на 4 части и удалить сердцевину.Сельдерей порезать на небольшие кусочки.Поместить все ингредиенты в соковыжималку, выжать сок.Получившийся сок тщательно перемешать.Клубника + кивиСок из клубники и киви — еще один отличный напиток, богатый витамином С. Прекрасно дополнит это сочетание греческий йогурт — источник магния и пробиотиков, которые помогут клеткам поддерживать противомикробный барьер.Что содержит напиток? Витамины А, С и В6, магний, цинк, фолат.Ингредиенты:Киви 2 шт.Клубника 12 шт.Греческий йогурт 200 гАпельсиновый сок? ст.Мята 2 веточкиСпособ приготовления:Киви очистить и нарезать.Клубнику порезать пополам.Поместить все ингредиенты, включая 1 веточку мяты, в блендер и тщательно перемешать на высокой скорости.Разлить по бокалам, украсить мятой.