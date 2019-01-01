ТОП-8 крутых напитков, которые повысят иммунитет
Эксперты собрали 8 рецептов вкусных и полезных напитков, которые могут похвастаться большим количество питательных веществ, поддерживающих иммунитет и помогающих бороться с простудой и гриппом. Советуем выпивать эти соки до или во время завтрака, чтобы утро начиналось не только с бодрости, но и с повышения уровня естественной защиты организма.
Яблоко + морковь + апельсин
Морковь, яблоки и апельсины — одна из самых выигрышных комбинаций, помогающих организму бороться с инфекциями. Что содержит напиток? Витамины А, В6 и С, калий, фолиевую кислоту.
Ингредиенты:
Морковь 2 шт.
Яблоко 1 шт.
Апельсин 1 шт.
Способ приготовления:
Апельсин почистить, разделить на дольки, удалить косточки.
Морковь почистить, порезать на большие куски.
Яблоко разрезать на 4 части и удалить сердцевину.
Поместить все ингредиенты в соковыжималку.
Выжать и тщательно перемешать сок.
Выпить сразу или поместить в холодильник.
Хранить сок можно около двух дней.
Апельсин + лимон + грейпфрут
Этот напиток не случайно называют «Цитрусовый взрыв». Четыре цитрусовых в составе с легкостью обеспечат вам рекомендуемую суточную норму витамина С — одного из самых важных элементов, поддерживающих иммунную систему. Напиток содержит витамины А, В6 и С, фолиевую кислоту, цинк.
Ингредиенты:
Апельсин2 шт.
Мандарин2 шт.
Грейпфрут 1 шт.
Лимон ? шт
Способ приготовления:
Все цитрусовые почистить, разрезать на четвертинки, удалить косточки.
Поместить все ингредиенты в соковыжималку, выжать сок.
Получившийся сок хорошо перемешать и подавать охлажденным.
Кале + помидоры + сельдерей
Капуста кале — основной ингредиент многих зеленых соков, но в сочетании с сельдереем и томатами он становится просто витаминной бомбой. Для остроты в напиток можно добавить хрен, это поможет усилить противовоспалительные свойства сока.
Что содержит напиток? Витамины А и С, магний, калий, железо.
Ингредиенты:
Свежий томатный сок ? ст.
Свежий сок капусты кале ? ст.
Свежий сок сельдерея 2 ст.л.
Свежий лимонный сок 2 ст.л.
Хрен (измельченный до состояния кашицы) 1 ст.л.
Соевый соус 1 ст.л.
Способ приготовления:
Смешать хрен и соевый соус в стакане.
Добавить томатный сок и тщательно перемешать.
Добавить капустный сок, сок сельдерея, лимонный сок.
Тщательно перемешать.
Подавать охлажденным.
Свекла + морковь + имбирь + куркума
Этот укрепляющий сок станет отличным помощником вашей иммунной системы и уменьшит симптомы гриппа или простуды — насморк, кашель и боли в теле. Напиток содержит витамины А, С и Е, железо, кальций
Ингредиенты:
Свекла (очищенная и нарезанная) 1 шт.
Морковь (очищенная и нарезанная) 3 шт.
Апельсин 1 шт.
Лимон ? шт.
Корень куркумы 10 г
Имбирь (свежий) 10 г
Перец по вкусу
Способ приготовления:
Апельсин и лимон почистить, порезать на небольшие кусочки и удалить косточки.
Все ингредиенты поместить в соковыжималку, выжать сок.
Готовый сок тщательно перемешать и добавить немного перца.
Подавать охлажденным.
Домашний томатный сок
Лучший способ убедиться, что ваш томатный сок свеж и не содержит консервантов — приготовить его самостоятельно. Помидоры богаты фолатом, что помогает снизить риск заражения и поддержать правильную работу иммунной системы.
Что содержит напиток? Витамины А и С, железо, фолат
Ингредиенты:
Помидоры 5 шт.
Соль, перец, сушеный базилик по вкусу
Способ приготовления:
Помидоры тщательно вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевинки.
Поместить помидоры в кастрюлю и тушить на медленном огне около 20-30 минут (или меньше — до тех пор, пока они не станут мягкими). При необходимости добавить немного воды.
Получившуюся массу остудить и пропустить через сито.
Добавить по вкусу соль, перец и сушеный базилик (по желанию можно добавить любые травы)
Вновь поставить массу на медленный огонь. Помешивая, довести до кипения и тут же снять с плиты.
Остудить.
Подавать, украсив веточкой петрушки или кинзы.
Клубника + манго
Сочетание клубники и манго — отличный способ поддержать иммунную систему. Клубника — это мощный заряд витамина С, а манго — витамина Е.
Что содержит напиток? Витамины А, С и Е, железо, фолат
Ингредиенты:
Манго 1 шт.
Клубника 10 шт.
Апельсиновый сок ? ст.
Мед 2 ст.л.
Сок лайма 2 ст.л.
Лед 4 кубика
Способ приготовления:
Манго очистить, нарезать небольшими кусочками.
Клубнику порезать пополам.
Поместить в блендер клубнику, 1 ст.л. сок лайма и 2 кубика льда, тщательно перемешать.
Выложить пюре из клубники в отдельную миску, блендер вымыть.
Поместить в блендер манго, апельсиновый сок, 1 ст.л. лайма, мед и 2 кубика льда. Тщательно перемешать до гладкости.
Разлить по бокалам, чередуя слои: клубничный слой, слой манго, клубничный слой, слой манго.
Если хочется ускорить процесс, можно поместить все ингредиенты в блендер одновременно, смешав манго и клубнику.
По желанию украсить мятой.
Шпинат + сельдерей + капуста + яблоко
Растительный зеленый сок — это источник питательных веществ для сильной иммунной системы. А еще это отличный способ уговорить детей съесть немного шпината и капусты.
Что содержит напиток? Витамины А, С и В6, железо, кальций
Ингредиенты:
Стебли сельдерея 2 шт.
Капуста 100 г
Шпинат 1 ст.
Яблоко 1 шт.
Огурец ? шт.
Лимон ? шт.
Петрушка 20 г
Имбирь 10 г
Способ приготовления:
Лимон очистить от кожуры, удалить косточки.
Яблоко разрезать на 4 части и удалить сердцевину.
Сельдерей порезать на небольшие кусочки.
Поместить все ингредиенты в соковыжималку, выжать сок.
Получившийся сок тщательно перемешать.
Клубника + киви
Сок из клубники и киви — еще один отличный напиток, богатый витамином С. Прекрасно дополнит это сочетание греческий йогурт — источник магния и пробиотиков, которые помогут клеткам поддерживать противомикробный барьер.
Что содержит напиток? Витамины А, С и В6, магний, цинк, фолат.
Ингредиенты:
Киви 2 шт.
Клубника 12 шт.
Греческий йогурт 200 г
Апельсиновый сок? ст.
Мята 2 веточки
Способ приготовления:
Киви очистить и нарезать.
Клубнику порезать пополам.
Поместить все ингредиенты, включая 1 веточку мяты, в блендер и тщательно перемешать на высокой скорости.
Разлить по бокалам, украсить мятой.
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
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