Диетологи показали, как победить опасный висцеральный жир

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Сотрудники Университета Калифорнии установили, чем нужно питаться, чтобы избавиться от жировых отложений в области живота. Ученые делают ставку на "кардиологическую диету" - упор на продукты, богатые клетчаткой (отруби, крупы, бобовые, грибы, орехи, овощи и фрукты), и максимальное сокращение насыщенных жиров (бекон, сосиски, жирное жареное мясо, выпечка, фастфуд).Позитивно сказывается и продукты из Средиземноморской диеты (оливковое масло, рыба, злаки). В отчете специалистов говорится: "Жировые отложения в области талии чрезвычайно опасны для здоровья. Независимо от общей массы тела избыточные отложения в районе талии увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома. Это касается женщин с объемом талии около 86 сантиметров и мужчин с объемом от 100 сантиметров".Кстати, ранее ученые из Университета имени Бен-Гуриона установили: всего три обеда по правилам Средиземноморской диеты в неделю способствуют уменьшению жировых отложений вокруг сердца и печени. Кроме того, за 18 месяцев соблюдения диеты, включающей много фруктов, овощей и орехов, существенно уменьшается объем талии.В исследовании приняли участие 278 взрослых с повышенными уровнями липидов в крови и абдоминальным ожирением, связанным с диабетом и сердечно-сосудистыми недугами. Участники вели сидячий образ жизни. В ходе исследования добровольцы минимум три раза в неделю в течение 18 месяцев должны были обедать по правилам Средиземноморской диеты либо диеты с низким содержанием жиров.Обеды разных групп содержали одинаковое количество калорий. Также все участники ежедневно перекусывали 28 граммами грецких орехов. Некоторые добровольцы посещали спортзал. Там они выполняли физические упражнения умеренной интенсивности. Спустя 18 месяцев исследователи сделали участникам МРТ всего тела.Ученые обнаружили, что упражнения и Средиземноморская диета существеннее уменьшили жировые отложения вокруг сердца и печени по сравнению с низкожировой диетой. Еще благодаря Средиземноморской диете у участников уменьшился объем талии. Статистически значимых различий в потере веса между разными группами не было.