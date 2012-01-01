Эти способы помогут быстро избавиться от кашля

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Медики поделились эффективными советами.Кашель – само по себе малоприятное явление, которое не позволяет заниматься привычными делами и значительно ухудшает общее самочувствие. Но когда это состояние не прекращается ни днем, ни ночью – последствия могут быть намного серьезнее, чем просто чувство усталости из-за дефицита сна.Есть несколько способов избавиться от кашля, их целесообразно применять, когда установлена причина кашля и приняты меры по ее устранению.Пить много водыПри простуде рекомендуется пить как можно больше воды, одна из причин заключается в том, что вода разжижает мокроту. При разжижении мокроты ей проще отделиться и выйти наружу, от этого кашель стихает.Таблетки от кашля с ментоломЕще в 2012 году исследования подтвердили, что таблетки с ментолом снижают кашель как минимум на 25%. Ментол обладает свойством снимать раздражение со слизистой оболочки в горле, подобное действие оказывают таблетки от кашля с эвкалиптом.Наклонное положение телаКашель мешает спать, стоит только принять горизонтальное положение, как он усиливается. Причина заключается в отеке носоглотки, чтобы от него избавиться, нужно воспользоваться еще одной подушкой, чтобы голова расположилась выше тела. В таком же положении отступает кислотный рефлюкс, это явление тоже вызывает кашель.Увлажнители воздухаСухой воздух делает слизистые еще более раздраженными, сухой кашель становится сильнее. Увлажнители воздуха создают комфортные условия, когда дыхательные пути увлажнены, они лучше перемещают слизь, не прибегая к механическому воздействию кашля.Натуральный спрей для носаИспользование натуральных спреев для носа, к примеру физиологического раствора с ксилитом, помогает устранить сухость и мелкие повреждения слизистых оболочек. Ксилит обладает свойством убивать бактерий, что полезно при простуде.Ложка медаЕсть несколько способов использования меда против кашля. Ложку меда можно добавить в чашку чая, травяного отвара, развести в горячей воде или просто съесть и запить водой. При простуде эффективнее всего будет использовать мед с травяным чаем, мед окажет противовоспалительный эффект, а чай будет способствовать увлажнению тела.Прием антацидаГортань очень чувствительна к желудочному соку, точнее к содержащейся в нем кислоте. При контакте желудочного сока с голосовыми связками увеличивается количество слизи, усиливается кашель, хрипнет голос. Иногда человек не ощущает ярко выраженной изжоги, но начинает кашлять, не понимая причины кашля. В таких ситуациях помогает прием антацида. Если все эти способы не помогают, и кашель не стихает в течение недели, значит, необходимо обратиться ко врачу.Точно так же следует поступить, если кашель сопровождается повышенной температурой, ознобом, хрипами при дыхании, болезненным глотанием, болью в груди. Кашель может быть последствием обычной простуды или признаком опасного заболевания, при котором необходима помощь специалиста.