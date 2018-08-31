Названы продукты, от которых нельзя потолстеть

Эту еду можно употреблять худеющим.Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, - без риска набрать лишний вес.Первое место в этом рейтинге заняли всем известные огурцы.Эксперты назвали огурцы «уникальным овощем» - их употребление в каком угодно количестве не заставить фигуру располнеть, поскольку в основном они состоят из воды. Если учесть, что в огурцах содержится целый ряд хорошо усваиваемых минералов и витаминов, то их влага еще и крайне полезна для здоровых функций организма.Кроме того, поразительно низкокалорийным является сельдерей, отметили диетологи. Лишь немногим больше калорий (20 на 100 граммов продукта) содержат помидоры, которые заняли третье место в списке.«Также нельзя забывать о чернике, голубике, грейпфрутах, брокколи и листовом салате. Все этим продукты отличаются незначительным количеством калорий, поэтому есть их можно совершенно без каких-либо опасений», - констатировали врачи.