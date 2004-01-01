Медики нашли простой способ снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Всем нужно периодически отдыхать.Даже если человек следует рекомендациям по ведению здорового образа жизни и получает лекарства, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, накопленный стресс из-за отсутствия может повысить риск смерти, выяснили авторы доклада, представленного на конгрессе Европейского кардиологического общества. Пока это исследование не было опубликовано в рецензируемом журнале.По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания, в число которых входят гипертония, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, являются основной причиной смерти во всем мире. Ежегодно от них погибает около 17,5 миллиона человек - больше, чем от какой-либо другой болезни. При этом до 80 процентов преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено благодаря сбалансированному питанию, ежедневной физической активности и отказу от вредных привычек.Читайте также: Медики объяснили, как алкоголь влияет на сердцеТимо Страндберг (Timo Strandberg) из Университета Хельсинки вместе с коллегами проанализировал результаты исследования, в общей сложности охватившего 40 лет. В нем приняли участие 1222 мужчины среднего возраста (бизнесмены и руководители), рожденные между 1919 и 1934 годом. Все они имели, как минимум, одну привычку или проблему, связанную с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний: курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, триглицерида, избыточный вес или непереносимость глюкозы.В 1974 году все добровольцы были случайным образом поделены на две группы: экспериментальную и контрольную. Первая каждые четыре месяца получала устные и письменные рекомендации по ведению здорового образа жизни - мужчинам советовали заниматься аэробной физической нагрузкой, есть правильную пищу, поддерживать здоровый вес и прекращать курить. В случае необходимости добровольцам назначали лекарства, которые помогают снизить кровяное давление (бета-адреноблокаторы и диуретики) и уровень липидов (клофибрат и пробукол). Члены контрольной группы получали стандартное медицинское обслуживание, исследователи за ними не наблюдали.Как и ожидалось, подобное вмешательство благотворно сказалось на здоровье. К концу пятилетнего эксперимента у первой группы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 46 процентов. Однако последующий анализ, проведенный в 1989 году, обнаружил одну странность: смертей в контрольной группе, не получавшей никаких рекомендаций, оказалось меньше.В новой работе Страндберг расширил временные рамки анализа до 2014 года, используя список зарегистрированных смертей, а также оценил влияние прежде неучтенных данных, включая количество рабочих часов, сна и дней отпуска.До 2004 года уровень смертности в экспериментальной группе оставался стабильно выше, чем в контрольной. После эта тенденция прекратилась, обе группы сравнялись между собой. Мужчины, получавшие рекомендации, но проводившие в отпуске менее трех недель в году, умирали на 37 процентов чаще по сравнению с теми, кто получал рекомендации и отдыхал дольше. В контрольной группе отпуск не был связан с риском смерти.«Вероятно, стрессовый образ жизни перечеркнул всю пользу от вмешательства. Мы полагаем, что само вмешательство могло оказать неблагоприятное психологическое воздействие на участников», - комментирует Страндберг. Он также отмечает, что в 1970-е годы контроль за уровнем стресса не был частью профилактической медицины, но теперь он рекомендуется для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с риском их развития. То, что две группы сравнялись между собой в 2004 году, можно отчасти объяснить появлением новых, лучших лекарств.Стоит заметить, что исследование не дает однозначного ответа на вопрос, касающийся смертности участников из экспериментальной группы, так как исследование не показало аналогичных отличий для контрольной группы. Кроме того, те, кто меньше ходили в отпуск, также меньше спали и дольше работали, что тоже могло внести заметный вклад. Однако кардиологи все равно отмечают важность отдыха и борьбы со стрессом.Стресс может оказывать неоднозначный эффект на человека. С одной стороны, было показано, что люди лучше воспринимают негативную информацию благодаря стрессу, а также он способствует росту потомства в начале беременности. В то же время, стрессовая реакция снижает внимание к окружающему миру и может привести к потере бдительности в новой опасной ситуации.