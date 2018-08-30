Назван овощ, улучшающий зрение лучше моркови

Семь причин, почему помидоры полезны для здоровья.Сочные томаты можно смаковать сырыми или приготовить в различных комбинациях.Помидоры не только вкусные, но и содержат ряд полезных преимуществ для здоровья.Помидоры - прекрасный источник витаминовОбычный помидор может иметь около 40% дневного рекомендуемого минимума витамина С. Помидоры поставляют витамин А, который поддерживает иммунную систему, зрение и здоровье кожи. Витамин К хорош для наших костей.А калий в томатах является ключевым питательным веществом для работы сердца, сокращения мышц и поддержания здорового артериального давления и др.Томаты защищают здоровье сердцаВ томатах мощный антиоксидант ликопен, который отвечает за их красный цвет.Исследование предполагает, что для здоровья сердца гораздо эффективнее есть помидоры и томатные продукты, чем принимать ликопен добавки. Другие исследования показывают, что высокий уровень ликопена в крови связан с более низкими показателями метаболического синдрома и кластера различных факторов риска, которые повышают шансы развития болезни сердца, диабета или инсульта.Улучшают зрениеЛикопен также полезен для глаз. Томаты содержат лютеин и бета-каротин. По данным исследования, эти питательные вещества поддерживают зрение и защищают от болезней глаз вроде катаракты и макулярной дегенерации.Улучшают пищеварениеЖидкость и пищевые волокна в томатах могут помочь, если вы склонны к запорам. (По данным USDA, один большой помидор содержит 6 унций жидкости и 1,5 г пищевых волокон). Только имейте в виду, что вареные томаты могут вызвать у некоторых людей ухудшение кислотного рефлюкса или расстройство пищеварения.Помогают при диабетеПомидоры могут быть своеобразной "защитной" пищей для людей с диабетом II типа. В исследовании люди с диабетом, дополняли свой рацион вареными помидорами течение 30 дней, показали снижение "перекисного окисления липидов" (это цепная реакция, в которой вещества, называемые свободными радикалами, нападают на жир, приводя к повреждениям и повышают риск болезни сердца) .Это очень важно, поскольку диабет удваивает риск инсульта или сердечного приступа.Защищают здоровье кожиИсследования 2011 года показало, что комбинация томатной пасты и оливкового масла защищает нас от поражения солнцем. А также улучшает производство проколлагена ( "предвисника" коллагена) - молекулы, дает коже ее структуру и хранит ее молодость и упругость.Ученые верят, что ключ - в ликопен, содержащие томаты. Самая высокая концентрация ликопена - когда помидоры приготовлены, и оливковое масло улучшает его усвоение.Защищают от ракаИсследования нашли связь между супер-компонентом ликопеном и меньшим количеством случаев рака простаты, яичников, легких и желудка.