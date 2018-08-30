Диетологи подсказали, как быстро похудеть, не испортив здоровье

Эксперты рассказали о достоинствах микробиомной диеты.Микробиомная диета призвана создать в организме идеальную среду для жизни и процветания хороших бактерий. Что это нам дает? Улучшение пищеварения, общего состояния здоровья и, конечно же, потерю веса.Кстати, вариаций этой диеты есть множество, но мы рассмотрим классическую, которая так и называется - диета микробиома.Трехступенчатая программа создана специалистом по интегративной медицине и здоровью кишечника доктором Рафаэлем Келлманом. Суть первой фазы (которая длится 21 день) сводится к уменьшению количества плохих бактерий и увеличению количества хороших, а вторая фаза (четыре недели) посвящена ускорению метаболизма. Последний шаг - закрепление результатов. Во время него вы учитесь поддерживать здоровье кишечника в долгосрочной перспективе.Что в меню?Некрахмалистые фрукты и овощи, белок, полезные жиры и ферментированные продукты, такие как соленые огурцы и квашеная капуста. Главными в вашем рационе должны стать пробиотики и клетчатка (ешьте больше зерновых культур, овощей и фруктов). Они подпитывают ваши хорошие бактерии и улучшают микробиом.Микробиом - совокупность разнообразия генов микробиоты (микрофлоры) различных экологических ниш. Методами молекулярной биологии изучаются такие объекты, как «микробиом кишечника», «микробиом ротовой полости и пародонта», «микробиом репродуктивной системы», «вагинальный микробиом», и другие его разновидности. Микробиота человека включает, по всей видимости, несколько тысяч видов грибов, эубактерий, архей и вирусов (Википедия).Что под запретом?Итак, какие продукты автоматически попадают в «черный список»? Вам стоит отказаться от обработанных продуктов, сахара, яиц, сои, клейковины, молочных продуктов и дрожжей. К сожалению, в список запретов попадают и такие «полезности», как сухофрукты, коричневый рис, картофель и арахис, в которых содержится большое количество сахара. Должны вас успокоить: после того, как микрофлора кишечника будет восстановлена, вы сможете вернуть в свое меню часть запрещенных продуктов.Кто должен попробовать?Доктор Чарльз Пэтслер, диетолог и основатель Pure Change, объясняет, кому стоит решиться на микробиомную диету:«Если у вас дисбаланс дружественных и недружелюбных бактерий в кишечнике, тогда возрастает риск развития таких проблем, как:вздутие животасиндром раздраженного кишечникаколитревматоидный артритсостояние кожиподавление иммунитетаувеличение весадепрессияДиета микробиома может помочь в решении этих проблем». Доктор отмечает, что эта система питания имеет еще два значительных преимущества: вам не нужно считать калории, а еще в вашем рационе станет больше полезных овощей и фруктов.Какие минусы?С одной стороны вам нельзя есть сахар и обработанные продукты (это хорошо), а с другой - в списке запретов находятся молочные продукты и глютен (это плохо, разве только у вас аллергия на первое или второе). Наш совет? Если вы беспокоитесь о проблемах со здоровьем или о своем микробиоме, сначала посоветуйтесь с врачом или диетологом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион.