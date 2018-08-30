Врачи подсказали, как снизить уровень холестерина без таблеток

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сыр Чеддер защищает сердце от болезней.Новые исследования ещё раз подтвердили, что сыр не просто хорош для нас – он защищает наше сердце.Исследование охватило взрослых мужчин с избыточным весом в Ирландии. Оказалось, что употребление в пищу сыра чеддера позитивно влияет на уровень холестерина в крови. Получены явные подтверждения, что этот сыр оказывает защитное действие на сердце и сосуды.Ранее считалось, что сыр является жирным продуктом, поэтому его стоит ограничивать в рационе – особенно если уже есть проблемы со здоровьем. Теперь врачи утверждают, что некоторые виды молочных продуктов, и чеддер в частности, способствуют снижению холестерина – больше, чем растительное масло.Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.