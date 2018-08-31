Окулисты рассказали, о чем могут говорить красные глаза
Каково же удивление возникает у человека, когда она подходит к зеркалу и видит красные глаза.
Причин покраснения глаз после сна может быть несколько.
1. Недосыпание
Чтобы глаза отдохнули, необходимо 6-8 часов в день, при этом спать нужно в полной темноте. Если же нет - глаза не успевают справиться с усталостью, накопившейся за день. Не стоит удивляться, если глаза на утро будут красными.
2. Инфекции глаз
К воспалению глаз приводят такие глазные инфекции как конъюнктивит. При этом наблюдается боль в глазах, опухоль, слезливость.
3. Переутомление
Покраснение глаз чаще всего возникает из-за переутомления. Не стоит затягивать с визитом врача, ведь такая ситуация может привести к снижению уровня зрения.
4. Травмы и кровоизлияния
Капилляры глаз могут повредиться от травм. Если же глаз красное без причины - стоит обратиться к врачу. Если у вас слабые сосуды, то необходимо соблюдать режим дня, а в процессе работы делать регулярные перерывы и выполнять зрительную гимнастику.
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