Окулисты рассказали, о чем могут говорить красные глаза

Недосып - не единственная проблема.Каково же удивление возникает у человека, когда она подходит к зеркалу и видит красные глаза.Причин покраснения глаз после сна может быть несколько.1. НедосыпаниеЧтобы глаза отдохнули, необходимо 6-8 часов в день, при этом спать нужно в полной темноте. Если же нет - глаза не успевают справиться с усталостью, накопившейся за день. Не стоит удивляться, если глаза на утро будут красными.2. Инфекции глазК воспалению глаз приводят такие глазные инфекции как конъюнктивит. При этом наблюдается боль в глазах, опухоль, слезливость.3. ПереутомлениеПокраснение глаз чаще всего возникает из-за переутомления. Не стоит затягивать с визитом врача, ведь такая ситуация может привести к снижению уровня зрения.4. Травмы и кровоизлиянияКапилляры глаз могут повредиться от травм. Если же глаз красное без причины - стоит обратиться к врачу. Если у вас слабые сосуды, то необходимо соблюдать режим дня, а в процессе работы делать регулярные перерывы и выполнять зрительную гимнастику.