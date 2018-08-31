Косметолог рассказала, как вернуть коже упругость

Особенности правильного ухода за кожей лица в холодное время года.С приходом осени необходимо пересмотреть beauty-режим - от каких-то средств по уходу за кожей лучше отказаться, а какие-то - приобрести.В это время года особенно важен пилинг. Однако осеньью стоит забыть о скрабе с крупными частицами, ибо он может повредить кожу, и перейти на скраб с мелкими частицами. Как известно, с пониженим температуры воздуха наши кровеносные сосуды сужаются, кожа становится сухой и стянутой, потому скраб с крупными частицами и салициловой кислотой не подходит длля этого сезона. Стоит подобрать себе средство с мелкими частичками, которые нежно удалят отмершие клетки. При этом надо обратить внимание на скрабы с содержанием натуральных масел, алоэ и экстракта овсянки.Осенью лучше выбирать тоник на водной основе, без алкоголя. Наверное, женщины с жирным типом кожи, скорее, выберут тоник на спиртовой основе, дабы убрать излишки кожного сала и жирный блеск. Однако надо понимать, что в холодную погоду алкоголь может сильно пересушить кожу. А тоник на водной основе более толерантен по отношению к коже.Косметологи также уверяют, что в осенний период натуральные масла увлажнят кожу не хуже любого крема.Осенью природные резервы организма истощаются, происходит нарушение водного баланса кожи. Дабы предотвратить сухость и шелушение кожи, необходимо ее увлажнение. Натуральные масла (оливковое, кокосовое, аргановое, жожоба) являються превосходным средством, которое вернет коже упругость. Перед нанесением своего любимого крема нужно капнуть пару капель масла на ладонь и вотрите его в кожу лица.