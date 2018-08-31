5 привычек помогут избежать остеопороза

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Заботясь о здоровых и сильных костях, стоит ввести некоторые изменения в свои повседневные привычки. Чтобы избежать риска остеопороза, вы должны, прежде всего, бросить курить, чаще тренироваться и потреблять соответствующие микроэлементы. Образ жизни, имеет огромное влияние на здоровье.Вредные пристрастия, отсутствие тренировок, недостаток сна, диета бедная на микроэлементы и витамины, все это вызывает систематическое ухудшение работоспособности, что приводит к снижению иммунитета. И зачастую формированию гораздо более серьезных, чем простуда и грипп заболеваний, таких как остеопороз. Шанс развития существенно повышают факторы, которые от людей не зависят, такие, как возраст и пол, есть много факторов, которые можем и даже должны как можно скорее ввести для того, чтобы снизить риски формирования заболевания.Хотите, что ваши кости были здоровы? Это легко! Секрет кроется в вашем образе жизни. Вот 5 привычек, которые помогут избежать остеопороза:Часто ходитеХодьба и бег — это виды активности, которые в значительной степени помогают сохранить кости в хорошем состоянии. Как сообщают исследователи, взрослым в возрасте до 64 лет рекомендуется еженедельно выполнять аэробные тренировки умеренной интенсивности. Три 10 минутные прогулки, выполняемые каждый день, это хорошее начало. Люди, которые всю жизнь активны физически, в меньшей степени склонны к переломам костей и возникновение остеопороза в старости.Не куритеКурение негативно влияет на кости, особенно у людей в возрасте до 30 лет. Курильщики больше подвержены риску остеопороза и переломам, а отказ от курения улучшает прочность костей. Ученые из США доказали, что сигаретный дым стимулирует организм для производства неимоверного количества белков, ответственных за процесс разложения костей. Вот поэтому это еще одна причина, по которой стоит отказаться от вредных пристрастий.Климакс и заместительная терапияЖенщины в четыре раза более подвержены риску остеопороза, чем мужчины. Причиной такого положения дел является резкое падение показателей эстрогена, которое возникает в период менопаузы. Заместительная терапия может помочь сохранить сильные кости и предотвратить переломы, особенно, если менопауза произошла слишком рано. Это эффективно только как профилактическое мероприятие.Вместо кальция получите витамин DЧтобы избежать заболевания, стоит ввести в рацион соответствующие микроэлементы. Как убеждают ученые из гарвардского университета, здоровая, сбалансированная диета должна обеспечить достаточное количество кальция в день, чтобы сохранить здоровые и сильные кости. Но организм требует более высокие дозы витамина D.Исследуйте рискиТак же, как и в случае большинства заболеваний, чтобы избежать развития остеопороза, стоит позаботиться о ежедневных привычках и сделать свой стиль жизни более здоровым. Частые прогулки и бег, отказ от стимуляторов и соответствующие добавки помогут сохранить сильные кости, а также позитивно повлияют на состояние здоровья. Не менее важны регулярные обследования. В этом случае рекомендуется костная денситометрия или измерение плотности костей. Таким образом, узнаем состояние костей и выясним риски, благодаря чему сможем адекватно противостоять болезни.