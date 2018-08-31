Простые правила ухода за ротовой полостью и зубами

Ротовая полость и зубы – это важная часть пищеварительного тракта человека. От их состояния зависит не только состояние пищеварительных органов и всего организма в целом, и даже внешний вид человека. Поэтому к ротовой полости и зубам нужно относиться с повышенным вниманием, соблюдать гигиену, давать оптимальную жевательную нагрузку и правильно питаться.Также нужно хотя бы раз в год посещать стоматолога для профилактического осмотра. Ведь гораздо прощу и дешевле вылечить зуб на ранней стадии заболевания. А чтобы удобно было посещать врача, посмотрите где ближайшая стоматология на «101 Стоматолог».Комплекс гигиенических правил включает себя ежедневную двухразовую чистку зубов (лучше всего для этого подойдет электрическая зубная щетка), антибактериальная обработка щек, языка, десен и неба при помощи той же зубной щетки, полоскание зубным бальзамом, чистку зубов зубной нитью или полоскание специальным раствором после каждого приема пищи.Но помимо стандартного ухода, зубам требуется определенная ежедневная жевательная нагрузка. Такую нагрузку мягкие продукты питания не могут дать, для этого подходят только твердые и вязкие, например, хвойные веточки и смола разных деревьев. Но не у всех есть возможность найти эти уникальные средства, для них может подойти такой вариант.Берется жевательная резинка, 3-4 подушечки за один раз, добавить 1 каплю пихтового масла (не переборщите – жевать невозможно), которое покупается в аптеке. Все это кладется в рот, и жуется в течение некоторого времени (увеличивать нагрузку необходимо постепенно – начинать с 3-х минут, заканчивать 20-ю минутами непрерывного жевания) сначала на одной стороне зубного ряда, потом на другой.Благодаря такой тренировке, зубы и десна получают глубинный массаж. А через неделю регулярной жевательной нагрузки данным составом ваши зубы уже не будут требовать долгой чистки, они уже будут таковыми. Важным соблюдением гигиены ротовой полости является употребление правильной пищи.Правильное питание не только может помочь сбросить лишний вес, который лучше всего контролируют напольные весы электронные, но сохранят здоровье зубов и десен. Принципы его заключаются в следующем:1. Не употреблять горячую пищу. Вся приготовленная на огне пища, вносимая в рот, должна иметь температуру тела или чуть выше. Горячая пища способствует размягчению десен и портит со временем эмаль зубов. Если же пища была употреблена в горячем виде, после ее приема необходимо прополоскать рот прохладной родниковой водой.2. Такие же правила применимы к употреблению сладкого и сладко мучного, особенно это касается изделий из песочного теста.3. Принимать как можно больше овощей и фруктов в сыром виде. Они не только укрепляют зубы и десна, но и весь организм в общем.