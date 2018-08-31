Простой секрет, который поможет сохранить фигуру стройной

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Значение имеет не то, что мы едим, а когда это делаем. Поздний завтрак и ранний ужин помогут нам сохранять фигуру стройной.В деле борьбы с лишним весом большое значение имеет не только количество поглощаемых калорий, но и время приема пищи. Если сочетать поздний завтрак с ранним ужином, то это поможет уменьшить уровень жира в организме и даже есть меньше, как показало исследование ученых из Университета Суррея. Они попросили участников эксперимента завтракать не раньше 10:00 утра, а за стол для получения ужина садиться приблизительно в 18:00 вечера. Оказалось, что эти люди потеряли в два раза больше жира в теле, по сравнению с теми, кто питался по привычному для них графику.Каким же образом это стало возможно? Во-первых, люди ели меньше жира и сахара и употребляли меньше алкоголя благодаря тому, что временное окно приема пищи сократилось до 8,5 часов в день. Во-вторых, им запретили употреблять разного рода закуски после ужина, из-за чего организм находился в состоянии голода чуть большее количество времени. За 10 недель участники эксперимента, которые предпочитали поздний завтрак и ранний ужин, потеряли, в среднем, 2% жира в теле.Но даже это было не главной причиной похудения. Исследование показало, что участники эксперимента лишились больших объемов веса не просто за счёт изменения времени приёма пищи. Сокращение жира было связано с тем, что их организм начинал более активно сжигать резервы энергии. То есть за счёт увеличения периода голодания с 18:00 вечера и до 10:00 утра в организме этих людей сжигалось больше запасов жира под кожей.