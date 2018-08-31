Назван полезный продукт для защиты от сердечной недостаточности

Употребление трех плиток шоколада в месяц уменьшает риск сердечной недостаточности на 13%. Это обеспечивается за счёт натуральных компонентов флавоноидов, положительно влияющих на здоровье кровеносных сосудов.Существуют люди, имеющие наркотическую привязанность к шоколаду, которые каждый день употребляют его в больших количествах и от этого страдают. Но для большинства из нас шоколад - приятное лакомство, которым хочется себя время от времени баловать. И теперь исследование показало, что данная привычка может быть полезна для здоровья. Умеренное употребление шоколада в размере не более три плиток в месяц уменьшает риск сердечной недостаточности на целых 13%. МедикФорум напоминает, что сердечная недостаточность диагностирована у более чем полутора миллионов россиян, и почти каждый третий пациент умирает в течении года после установки этого тяжёлого диагноза.Исследователи из Icahn School of Medicine в Нью-Йорке полагают, что натуральные компоненты в шоколаде под названием флавоноиды укрепляют здоровье кровеносных сосудов и помогают уменьшить уровень воспалений. При этом исследователи настаивают, что здоровым и полезным является употребление именно умеренного количества шоколада, поскольку этот продукт содержит много жира и сахара. И в огромных количествах он принесет больше вреда, чем пользы. Если человек каждый день употребляет много шоколада, то риск сердечной недостаточности увеличивается на 17%.«Мы считаем шоколад важным диетическим источником флавоноидов, которые связаны с уменьшением воспалительных процессов и повышением уровня хорошего холестерина, - подчеркивают ученые. - Что еще более важно, флавоноиды увеличивают уровень оксида азота - газа, который расширяет кровеносные сосуды и усиливает кровообращение. Вместе с тем, шоколад содержит повышенный риск уровень насыщенного жира. Вот почему употреблять его нужно очень умеренно».