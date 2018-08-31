10 «здоровых» продуктов, которые на самом деле не так полезны

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Любовь к правильному питанию сильна как никогда: мы стали чаще задумываться о своем здоровье и ежедневном рационе. Но как сильна вера в пользу овощей и фруктов, так же сильны и стереотипы, касающиеся тех или иных продуктов. Многие смело относят к разряду "полезных продуктов" мюсли и фруктовые соки, салаты, сухофрукты и протеиновые батончики. Но так ли они безобидны на самом деле? Давайте разбираться.Эксперты составили для вас список из 10 известных продуктов и блюд, которые отлично маскируются под "здоровую" еду, хотя на самом деле приносят не так много пользы.СухофруктыФрукты полезны, это известно каждому. А вот сушеные фрукты, вопреки ожиданиям, порой не только не полезны, но и могут даже навредить здоровью. Почему? Чтобы сушеные фрукты лучше выглядели и дольше хранились, производители добавляют химикаты и сахар. Сравните: одна чашка свежей клюквы содержит 4 грамма сахара, а одна чашка сушеной клюквы содержит 70 граммов сахара! То же касается и изюма: ? чашки изюма может содержать в 4 раза больше калорий, чем ? чашки свежего винограда.Кроме того, на массовом производстве сухофруктов производители иногда добавляют диоксид серы и акриламид, которые, как показали исследования, могут вызвать боли в желудке и приступы астмы.Альтернатива: свежие фрукты и ягоды или засушенные самостоятельно.Запеченные мюслиПроизводители проделали фантастическую работу, уверяя нас, что мюсли — это здоровая еда. Однако миска запеченных мюслей, которую мы с удовольствием съедаем на завтрак, на самом деле содержит больше сахара, чем большой кусок пирога. Да, часто такие мюсли содержат питательные элементы — клетчатку, цинк, железо, витамин В. Однако эта польза меркнет на фоне огромного количества сахара, который в них содержится. Представьте — одна чашка запеченных мюслей содержит приблизительно 25 граммов сахара!Если очень хочется побаловать себя на завтрак хлопьями с молоком, лучше заменить натуральными овсяными хлопьями, в которые можно добавить фрукты или немного меда.Пакетированные сокиИзображения на коробках с соками сочных фруктов вовсе не означает, что эти соки полезны. Они не приносят организму практически никакой пользы и не утоляют жажды. При том, что сахара содержат непозволительно много.Альтернатива — покупка соковыжималки и самостоятельное приготовление фруктовых соков. А еще лучше съедать фрукты в свежем виде.Цыпленок-грильДа, куриная грудка — вполне себе диетический продукт. Но не цыпленок-гриль с его жирной кожицей. Тем более что часто перед тем, как отправить курицу на вертел, ее вымачивают в рассоле с добавками (например, натрием) и приправляют сахаром.Альтернатива: готовьте курицу самостоятельно, а перед приготовлением удаляйте кожицу. Маринад также лучше сделать самим, добавив в него любимые специи и травы.Протеиновые батончикиПротеиновые батончики рекламируют как вкусный, удобный и здоровый перекус, однако не стоит верить всему безоговорочно. Перекус — да, удобный — да. Но здоровый ли? Иногда по количеству калорий один такой батончик сравним с полноценным комплексным обедом.Возникают вопросы и к составу. Зачастую большая половина — это искусственные ингредиенты и консерванты. А это едва ли полезная пища.Альтернатива: батончики, приготовленные самостоятельно из овсяных хлопьев с орешками и сухофруктами.СмузиДа, и всеми любимые смузи под опалой. Многие магазины и кафе превращают то, что должно стать питательным перекусом, в бесполезный продукт с избытком сахара и пустых калорий. Представьте сами — банан, чашка ягод, стакан молока, чашка подслащенного замороженного йогурта и две столовые ложки арахисового масла. Многовато, не правда ли? Большинство смузи, которые подают в кафе и ресторанах, содержат от 300 до 500 калорий и от 18 до 50 граммов сахара!Альтернатива? Наверное, предложение уже не станет неожиданностью. Предлагаем приготовить смузи самостоятельно. Как сделать его более полезным? Взять 1-2 фрукта, молоко заменить водой, сладкий йогурт — греческим. И никакого сахара. Если напиток кажется недостаточно сладким, можно добавить немного меда или кленового сиропа.СалатСалаты — отличная ловушка для людей, которые думают, что выбирают в кафе или ресторане здоровую пищу. Да, в числе ингредиентов могут быть овощи и листовые салаты, но остальные ингредиенты — сыр, бекон, гренки, орехи, мясо — "нагружают" его калориями. И это мы еще не говорим о заправке!Альтернатива: собственноручно приготовленный салат или тщательный контроль за ингредиентами в составе блюд, заказываемых в кафе и ресторанах.СупОпять же речь о предложениях ресторанов и кафе. Очень часто в супы там добавляют кукурузный крахмал, чтобы сделать их гуще и насыщеннее, и приправы типа глутамата натрия, чтобы сделать первые блюда вкуснее.Альтернатива — домашние супы. Причем доктора настоятельно рекомендуют готовить первые блюда на втором бульоне: то есть первый бульон, в котором варится мясо или птица, после закипания нужно сливать.Суши и роллыБольшинство суши-ресторанов добавляют сахар к рису, чтобы он стал липким и роллы не разваливались. Добавьте сюда другие ингредиенты, характерные для этих угощений, — сливочный сыр, майонез и хрустящую панировку, и вы без труда сможете набрать около 500 калорий всего за пару укусов.Альтернатива: в суши-барах и ресторанах выбирайте сашими или роллы с минимальным количеством ингредиентов, к тому же таких, которые вам знакомы. И обязательно следите за размерами порции. Рис довольно сытный, не переедайте.Вегетарианский сэндвичСалат-латук, помидор, лук, авокадо, сыр и хлеб… Звучит здорово, не правда ли? А если присмотреться получше? Часто хлеб в вегетарианских сэндвичах поджаривают на масле, да к тому же используют жирные соусы. И это при том, что, например, авокадо и так уже сделал сэндвич довольно тяжелым для переваривания. Едва ли это полезный перекус.Альтернатива: цельнозерновой хлеб, а не обычный. И, конечно, не обжаренный на масле. В качестве намазки можно использовать пюрированный авокадо, смешанный с нежирным греческим йогуртом. Но в этом случае следует отказаться от сыра, чтобы не утяжелять закуску. Если отказаться от сыра сложно, сократите количество кусочков. Посчитайте сами: в 50 граммах сыра 200 калорий. Если взять не два кусочка по 25 граммов, а всего один, можно сократить калории в два раза.