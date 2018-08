Медики объяснили, какие цитрусовые надо есть регулярно

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Цитрусовые содержат очень много витамина C.Каждый человек знает, что цитрусовые содержат очень много витамина C. Именно благодаря витамину C удается поддерживать иммунитет. Однако этот витамин имеет и другие положительные свойства.Поэтому мы решили рассказать о причинах, почему нужно включить в свой рацион немного цитрусовых.Хороший источник клетчаткиВ день рекомендуется употреблять примерно 30 грамм клетчатки. Так вот цитрусовые могут помочь достигнуть этой цели. Например, в апельсинах содержится 2,3 грамма клетчатки, а в мандарине - 1,6 грамм. Помимо этого, мякоть цитрусовых на треть состоит из растворимых волокон, которые помогают регулировать уровень глюкозы, и снижают уровень холестерина. Нерастворимые волокна помогают нормализовать пищеварение, что является важным моментом при диетах.Польза для сердцаВсе диетологи уверяют, что цитрусовые прекрасно сказываются на здоровье сердца. Все объясняется тем, что в цитрусовых содержатся флавоноиды.Многие исследования доказывают, что витамин C снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Низкий гликемический индексКаждый продукт имеет свой гликемический индекс - показатель, который соответствует повышению уровня сахара в крови после употребления продукта. Чем выше показатель, тем быстрее возрастает уровень сахара в крови. Например, показатель лимона равен 22 баллам из 100, а грейпфрута - 25 баллов. Для наглядности: изюм имеет показатель в 64 балла, а арбуз и вовсе 72 балла. Это показывает, что глюкоза от цитрусовых поступает в кровь постепенно и человек ощущает прилив сил в течение длительного времени.Борьба с простудойВсе знают, что витамин C укрепляет иммунитет. Согласно исследованиями Академии питания и диетологии (США) можно сказать, что симптомы простуды можно подавить при помощи употребления апельсинов, грейпфрутов и т.д.Цитрусовые обеспечивают калиемДля повышения уровня калия в организме многие из нас сразу начинают употреблять бананы. Однако хорошим источником калия являются и цитрусовые. Такой минерал, как калий, помогает организму в регулировании жидкости и снижает риск инсульта и ССЗ на 20%.Вы никогда не столкнетесь с обезвоживаниемСписок богатых на воду продуктов достаточно широк. В нем есть огурцы, помидоры, арбуз и, конечно же, цитрусовые. Например, апельсины состоят на 87% из воды, а грейпфруты - на 88%.Высокое содержание воды в употребляемых продуктах помогает нормализовать работу организма. Плюс ко всему, такие продукты содержат достаточно мало калорий, что важно при диетах.Помощь в усвоении других питательных веществСогласно исследованиям, витамин C способствует улучшению жизнеспособности катехинов и антиоксидантов, улучшается усваиваемость железа. Это в свою очередь помогает организму производить клетки крови. Многие диетологи сходятся во мнении, что употребление цитрусовых лучше всего совместить с употреблением богатых на железо продуктов.Кожа будет молодойМногие эксперты считают, что употребление апельсинов, грейпфрутов и т.д. прекрасно сказывается на состоянии кожи. Все потому, что витамин C способствует выработке коллагена, который и отвечает за состояние кожи. После употребления цитрусовых, кожа станет более эластичной и гладкой.Снижение весаКак говорилось ранее, цитрусовые помогают снизить вес, т.к. в них много полезных витаминов и минералов. Нормализация пищеварения, низкое количество калорий - это лишь верхушка полезности цитрусовых при диетах.Как включить цитрусовые в рацион?Многие люди используют сок от лимона для приготовления блюд из рыбы, курицы или для салата. Сок повышает аромат и улучшает вкус таких блюд. Также можно периодически пить свежевыжатый сок. Некоторые создают вкусный соус с добавлением в него сока цитрусовых. Если ни один из таких вариантов вам не подходит, то можно просто нарезать ломтики из лимона, грейпфрута, апельсина и в течение суток съедать их или добавлять в воду (это придает тонкий аромат).