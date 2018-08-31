Медики объяснили, какие цитрусовые надо есть регулярно
Каждый человек знает, что цитрусовые содержат очень много витамина C. Именно благодаря витамину C удается поддерживать иммунитет. Однако этот витамин имеет и другие положительные свойства.
Поэтому мы решили рассказать о причинах, почему нужно включить в свой рацион немного цитрусовых.
Хороший источник клетчатки
В день рекомендуется употреблять примерно 30 грамм клетчатки. Так вот цитрусовые могут помочь достигнуть этой цели. Например, в апельсинах содержится 2,3 грамма клетчатки, а в мандарине - 1,6 грамм. Помимо этого, мякоть цитрусовых на треть состоит из растворимых волокон, которые помогают регулировать уровень глюкозы, и снижают уровень холестерина. Нерастворимые волокна помогают нормализовать пищеварение, что является важным моментом при диетах.
Польза для сердца
Все диетологи уверяют, что цитрусовые прекрасно сказываются на здоровье сердца. Все объясняется тем, что в цитрусовых содержатся флавоноиды.Многие исследования доказывают, что витамин C снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Низкий гликемический индекс
Каждый продукт имеет свой гликемический индекс - показатель, который соответствует повышению уровня сахара в крови после употребления продукта. Чем выше показатель, тем быстрее возрастает уровень сахара в крови. Например, показатель лимона равен 22 баллам из 100, а грейпфрута - 25 баллов. Для наглядности: изюм имеет показатель в 64 балла, а арбуз и вовсе 72 балла. Это показывает, что глюкоза от цитрусовых поступает в кровь постепенно и человек ощущает прилив сил в течение длительного времени.
Борьба с простудой
Все знают, что витамин C укрепляет иммунитет. Согласно исследованиями Академии питания и диетологии (США) можно сказать, что симптомы простуды можно подавить при помощи употребления апельсинов, грейпфрутов и т.д.
Цитрусовые обеспечивают калием
Для повышения уровня калия в организме многие из нас сразу начинают употреблять бананы. Однако хорошим источником калия являются и цитрусовые. Такой минерал, как калий, помогает организму в регулировании жидкости и снижает риск инсульта и ССЗ на 20%.
Вы никогда не столкнетесь с обезвоживанием
Список богатых на воду продуктов достаточно широк. В нем есть огурцы, помидоры, арбуз и, конечно же, цитрусовые. Например, апельсины состоят на 87% из воды, а грейпфруты - на 88%.
Высокое содержание воды в употребляемых продуктах помогает нормализовать работу организма. Плюс ко всему, такие продукты содержат достаточно мало калорий, что важно при диетах.
Помощь в усвоении других питательных веществ
Согласно исследованиям, витамин C способствует улучшению жизнеспособности катехинов и антиоксидантов, улучшается усваиваемость железа. Это в свою очередь помогает организму производить клетки крови. Многие диетологи сходятся во мнении, что употребление цитрусовых лучше всего совместить с употреблением богатых на железо продуктов.
Кожа будет молодой
Многие эксперты считают, что употребление апельсинов, грейпфрутов и т.д. прекрасно сказывается на состоянии кожи. Все потому, что витамин C способствует выработке коллагена, который и отвечает за состояние кожи. После употребления цитрусовых, кожа станет более эластичной и гладкой.
Снижение веса
Как говорилось ранее, цитрусовые помогают снизить вес, т.к. в них много полезных витаминов и минералов. Нормализация пищеварения, низкое количество калорий - это лишь верхушка полезности цитрусовых при диетах.
Как включить цитрусовые в рацион?
Многие люди используют сок от лимона для приготовления блюд из рыбы, курицы или для салата. Сок повышает аромат и улучшает вкус таких блюд. Также можно периодически пить свежевыжатый сок. Некоторые создают вкусный соус с добавлением в него сока цитрусовых. Если ни один из таких вариантов вам не подходит, то можно просто нарезать ломтики из лимона, грейпфрута, апельсина и в течение суток съедать их или добавлять в воду (это придает тонкий аромат).
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Добавил kruzka в категорию Разное
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