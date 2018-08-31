Медики не рекомендуют принимать аспирин в малых дозах

Риски превышают возможную пользу.Прием низких доз аспирина ежедневно давно превозносится в качестве отличного инструмента профилактики рецидивов инфарктов, инсультов и других проблем с сердцем у людей, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.Однако новое исследование ученых из Оксфордского университета в Англии показало, что риск из-за длительного приема аспирина перевешивает те преимущества, которые этот прием обеспечивает.Результаты опытов специалисты представили общественности на встрече Европейского общества кардиологов в Мюнхене.Как утверждают исследователи, аспирин не помог предотвратить инсульты или инфаркты у людей, имевших умеренный риск болезней сердца, являвшихся курильщиками, страдавших от гипертонии и повышенного уровня холестерина.А вот проверка действия аспирина среди диабетиков, которым также угрожает повышенный риск болезней сердца и смерти от них, показала, что умеренный прием аспирина все-таки обеспечивает небольшую пользу, но это же лекарство увеличивает риск серьезных кровотечений, что значительно опасней. Кроме того, аспирин не предотвращает рак, как ранее предполагали ученые.