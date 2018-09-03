Найдена причина ожирения и постоянного голода
Международная команда ученых нашла причину возникновения ожирения и постоянного чувства голода.
Как оказалось, за развитие ожирения отвечают механизм или мутация, связанные с устойчивостью к лептину – гормона контроля веса, сообщает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные специализированные источники.
Гормон, способный контролировать вес, выделяет белая жировая ткань во время приема пищи. Выделившийся лептин вместе с кровотоком попадает в мозг и начинает взаимодействие с белками поверхности нейронов нервной системы.
В крови людей, страдающих от ожирения, много лептина, однако они все время хотят есть. Скорее всего, блокировке этого гормона способствует очень жирная пища. Она вырабатывает фермент, блокирующий связь с лептином.
Исследователи отметили, что можно подавить этот фермент, получивший название матриксная металлопротеиназа. Тогда действие лептина восстанавливается, и человек вновь получает возможность оставаться стройным и контролировать свой аппетит.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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