Найдена причина ожирения и постоянного голода

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За развитие ожирения отвечают механизм или мутация.Международная команда ученых нашла причину возникновения ожирения и постоянного чувства голода.Как оказалось, за развитие ожирения отвечают механизм или мутация, связанные с устойчивостью к лептину – гормона контроля веса, сообщает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные специализированные источники.Гормон, способный контролировать вес, выделяет белая жировая ткань во время приема пищи. Выделившийся лептин вместе с кровотоком попадает в мозг и начинает взаимодействие с белками поверхности нейронов нервной системы.В крови людей, страдающих от ожирения, много лептина, однако они все время хотят есть. Скорее всего, блокировке этого гормона способствует очень жирная пища. Она вырабатывает фермент, блокирующий связь с лептином.Исследователи отметили, что можно подавить этот фермент, получивший название матриксная металлопротеиназа. Тогда действие лептина восстанавливается, и человек вновь получает возможность оставаться стройным и контролировать свой аппетит.