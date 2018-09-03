Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья

Открыто новое полезное свойство оливкового масла.Оливковое масло может дать больший импульс мужской потенции, чем виагра, говорят специалисты Афинского университета.Еженедельная доза оливкового масла может быть эффективнее виагры для мужской силы, показало новое исследование. Всего 9 столовых ложек масла в неделю достаточно, чтобы на 40% увеличить потенцию.Оливковое масло обладает множеством преимуществ для здоровья, включая поддержание работоспособности кровеносных сосудов и кровообращения по всему телу. Анализ состояния 660 мужчин старше 67 лет показал, что поклонники средиземноморской диеты, потребляющие оливковое масло, демонстрируют больше силы в спальне.Оливковое масло также может помочь значительно увеличить уровень тестостерона, что снижает риск возникновения эректильной дисфункции. В целом, ведущий автор Кристина Хрисохоу (Christina Chrysohoou) говорит, что диета и физические упражнения играют ключевую роль в улучшении половой жизни людей среднего возраста и пожилых людей.