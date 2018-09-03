Один час в сидячем положении уже разрушает мозг

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Всего один час, проведенный в сидячем положении, уже начинает разрушать мозг. Ученые в очередной раз доказали существование связи между сидячим образом жизни и забывчивостью.Сидячая работа может поспособствовать развитию проблем с памятью и забывчивости. Исследователи изучили связь между сидячим образом жизни и мозгом. Они опрашивали здоровых людей в возрасте от 45 до 75 лет о том, как много времени в день они проводят в сидячем положении. После этого проводились сканирования мозга. Эти тесты не оценивали функционал памяти, однако они показали, что проводившие в сидячем положении от 3 до 15 часов в день люди имели более тонкие медиальные височные доли - части мозга, связанные с памятью и обучением.Эти доли, находящиеся за висками по обеим сторонам головы, естественным образом уменьшаются с возрастом. Однако подобного рода уменьшения могут быть прекурсором снижения когнитивной деятельности и даже старческого слабоумия у людей среднего и старшего возраста, как полагают исследователи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Сидевшие по 15 часов в день люди, в среднем, имели на 10% меньшую медиальные височные доли, чем те, кто сидел 5 часов или меньше. Более того, тесты показали, что после 15 часов в сидячем положении каждый дополнительный час сидения связан с 2-процентным сокращением объема долей.В последние годы количество исследований, связавших физическую активность и здоровье мозга, постоянно растет. Эти же исследования показывают негативные последствия сидячего образа жизни, который в плане угрозы для здоровья не уступает курению. Сидячий образ жизни связан со многими хроническими болезнями, включая сердечно-сосудистые недуги, диабет и нарушения в работе мозга.