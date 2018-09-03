Ночные кошмары можно просто выключить

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Вполне возможно, что уже скоро ночные кошмары можно будет «выключать». Ученые обнаружили гены, которые контролируют глубокий сон.Новое исследование показало, что ночные кошмары можно будет «выключать». Учёные обнаружили два гена, которые отвечают за кошмары и сновидения, поскольку то и другое формируется во время фазы глубокого сна, также известной, как фаза быстрого движения глаз REM. Эта фаза наблюдается у млекопитающих, включая человека. Считается, что она играет важную роль в поддержании здоровья, а также сохранения воспоминаний. Когда исследователи удалили два гена, вызывающих REM фазу сна у мышей, то к своему удивлению они обнаружили, что эти животные продолжали жить совершенно нормально. Изначально исследователи исходили из предположения, что REM фаза критически важна для выживания.Следовательно, нельзя исключить, что выключение этих генов не произведет никакого разрушительного воздействия и на здоровье человека. Зато с помощью данного действия можно будет избавить людей от ночных кошмаров, с которыми они сталкиваются слишком часто. Эффект выключения генов был достигнут исследователями из Университета Токио за счёт генетической модификации мышей. Данные гены кодировали химический нейротрансмиттер ацетилхолин, который выделяется в больших количествах в момент нахождения млекопитающих в REM фазе сна.После удаления одного из генов у мышей отмечались более короткие и фрагментированные периоды REM фазы сна, а после удаления второго снизилась общая продолжительность второй фазы ночного отдыха. Не имевшие двух генов мыши практически не имели сновидений, но при этом абсолютно нормально существовали. Между тем ранее наука предполагала, что исчезновение данной фазы сна неминуемо приведет к смерти.