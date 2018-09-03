Гид по бытовым травмам: как лечить правильно

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С того момента, когда человек учится ходить, начинается период мелких бытовых травм. Как бы тщательно родители не следили за детьми, дошкольники будут разбивать коленки, падать с велосипеда, самоката, иногда — на ровном месте. У школьников свои поводы для ссадин — подростковая неуклюжесть, конфликты с одноклассниками, покупка первого букета роз с внезапно острыми шипами.Когда люди взрослеют, этот риск не сильно уменьшается. Нельзя полностью изолировать себя от кухни с острыми ножами, офиса с ножницами и степлером или просто внезапно торчащих гвоздей или углов. Одно неловкое движение — и мелкая травма тут как тут.А кроме этого есть садово-огородные работы, сбор урожая на даче и мужские дела с автомобилем и отвертками-дрелями. То есть поводов для ссадин и порезов хватает всегда, а как их лечить — давно известно. Но иногда самые простые вопросы о первой помощи заводят в тупик. А присказка из детства «у собачки боли, у кошечки боли, а у Сашеньки заживи» работает только до определенного возраста.Разберем, что реально полезно для лечения мелких бытовых травм. В этом помогут алгоритм по оказанию медицинской помощи при травмах и Стоякин Максим Тимофеевич, врач-терапевт ГКБ им.Боткина, г.Москва.Нужно ли прикрывать ранки повязкой или лучше оставить их «дышать»?Пока ранка влажная, повязка поможет предотвратить попадание инфекции и повторные травмы2. Но через несколько дней ее лучше снять, постоянный приток воздуха ускорит заживление. Можно снимать повязку на ночь, если нет риска содрать корочку.Зачем прикладывать к ссадине или ушибу что-то холодное, например, пакет со льдом?Холод хорошо убирает отечность. Не обязательно прикладывать пакет со льдом прямо к ране. Можно взять пакет с замороженными овощами из морозильной камеры, обернуть его махровым полотенцем и приложить на область ушиба или травмы на 10-15 минут. Холод будет не обжигающим, но достаточным для помощи.После травмы обязательна прививка от столбняка?Это зависит от раны. Если в рану попала земля, пыль или ржавчина, то риск столбняка высок и прививку лучше сделать. Если есть какие-то сомнения, лучше прийти на осмотр к хирургу.Антисептические мази действительно необходимы и в чем их отличие от мазей с антибиотиками?Да, антисептические мази нужны, они помогают более быстрому заживлению. Мази с антибиотиками при небольших ранах лучше не использовать. Некоторые врачи считают, что частое ненужное применение антибиотиков ведет к появлениюустойчивых форм бактерий.Как выбрать мазь или крем?Выбор лучше доверить специалисту, так как врач знает преимущества и возможные противопоказания. Так, крем «АРГОСУЛЬФАН®» способствует заживлению ссадин и небольших ран. Сочетание антибактериального компонента сульфатиазола серебра и ионов серебра обеспечивает широкий спектр антибактериального действия крема. Наносить препарат можно не только на раны, расположенные на открытых участках тела, но и под повязки. Средство обладает не только ранозаживляющим, но и противомикробным действием, а кроме того, способствует заживлению ран без грубого рубца1.Как еще можно уменьшить риск появления рубца?Очень важно постараться повторно не травмировать ранку. Попробуйте избегать резких движений или активных видов спорта. Диета тоже может помочь – достаточное количество белка, витаминов, минералов поможет заживлению.Как быть, если в ранку попало стекло?Если осколок виден глазом, его нужно удалить обработанным спиртом пинцетом. Затем нужно остановить кровь, плотно придавив место пореза чистой тканью. После остановки кровотечения нужно промыть эту область и нанести антисептическую мазь2. Если есть подозрения, что в ранке осталось стекло — то это время ехать на рентген.При любой ранке и травме поможет не только лекарственная терапия, но и спокойствие и поддержка близких. Так что, может быть, не так и глупо рассказать, что: «у кошечки боли, у собачки боли, а у взрослого Александра заживи» и искренне пожалеть. Даже если ранка или ссадина совсем маленькие.1 E.И. Третьякова , Комплексное лечение длительно незаживающих ран разной этиологии, Клиническая дерматология и венерология 3, 20132 Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. Ю.А. Дубченко. 2011Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.