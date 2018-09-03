От рака до тромбов - чем грозит прием контрацептивов

От рака груди до опасных тромбов. Эксперты рассказали про те риски, которыми грозит слишком длительный прием оральных контрацептивов.Прием оральных контрацептивов увеличивает риск рака груди. Опубликованное в прошлом году исследование показало, что увлекающиеся этими таблетками женщины имеют в своём организме более высокий уровень гормонов. А по мнению экспертов из Университета Мичигана, риск рака груди увеличивается при скачке гормонов. Впрочем, большинство жертв этой болезни сталкиваются с ней после 50, то есть уже после вступления в менопаузу, так что опасность контрацептивов существует, но не является слишком значительной.Многие женщины замечали, что при выписке рецепта на контрацептивы им измеряли артериальное давление. Всё дело в том, что данные таблетки увеличивают риск смертельных тромбов. Впрочем, и здесь нет повода для паники. Любые лекарственные средства повышают опасность сгустков крови в ногах или лёгких, если сравнивать с полным отсутствием каких-либо таблеток. Но опасность зависит от двух факторов. Во-первых, это повышенный уровень эстрогена, а во-вторых, разновидность применяемого в таблетках прогестерона. Приблизительно от 50% до 80% риска формируется в случае использования нового контрацептива или таблеток третьего поколения по сравнению с таблетками второго поколения.Оральные контрацептивы увеличивают опасность рака шейки матки. Этот риск тем выше, чем дольше женщина принимает таблетки. После 5 лет на контрацептивах риск опухолей шейки матки вырастает в два раза. Но не забываем, что он все равно мал, по сравнению с таким фактором, как папилломавирус человека.Наконец, еще одним фактором риска приема контрацептивов являются инсульты. Особенно опасен прием контрацептивов женщинам, которые страдают от мигреней с аурами. В этом случае вероятность инсульта ещё больше подскакивает.