Медики обнаружили еще одно полезное свойство винограда

Это натуральный антидепрессант.

Самые эффективные и безопасные антидепрессанты получаются из органических соединений, содержащихся в винограде.

К такому выводу пришли ученые из медицинской школы горы Синай. По их словам, на основе органических соединений винограда можно изготовить ДНК-вакцину, подбирать которую можно будет исходя из особенностей организма человека.

При этом уточняется, что виноград обладает сильным седативным действием и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний – воспаление периферической иммунной системы, изменения в лимфатических узлах и других тканях, которые защищают организм от болезней, а также снижение мозговой активности.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил kolonka в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь