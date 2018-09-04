Медики обнаружили еще одно полезное свойство винограда
Самые эффективные и безопасные антидепрессанты получаются из органических соединений, содержащихся в винограде.
К такому выводу пришли ученые из медицинской школы горы Синай. По их словам, на основе органических соединений винограда можно изготовить ДНК-вакцину, подбирать которую можно будет исходя из особенностей организма человека.
При этом уточняется, что виноград обладает сильным седативным действием и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний – воспаление периферической иммунной системы, изменения в лимфатических узлах и других тканях, которые защищают организм от болезней, а также снижение мозговой активности.
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