Названы сладости, полезные для здоровья сердца

Хорошая новость для сладкоежек.Шоколад может быть не только "запретным наслаждением", но и приносить пользу здоровью, в частности, сердечно-сосудистой системе.Ученые уверяют, что умеренное потребление шоколада (не больше трех плиток в месяц) сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13 %.Природные фенольные соединения флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, улучшают состояние сосудов и уменьшают воспаление.Но не стоит им злоупотреблять, ведь составляющие шоколада, в частности, сахар и жир, больше вредят, чем помогают. У людей, потребляющих шоколад ежедневно, риск сердечных заболеваний возрастает на 17%.Я считаю, шоколад важным источником флавоноидов, которые уменьшают воспаление и увеличивают "полезный" холестерол,– отметил ведущий исследователь, доктор Чайякрит Криттанавонг из Нью-Йорка.По его мнению, наиболее полезным является черный шоколад, ведь он содержит больше флавоноидов и меньше сахара.