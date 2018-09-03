Медики подсказали, что делать, если дергается глаз

Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела.Непроизвольное подергивание века или уголков губ абсолютно безвредно, если это не происходит регулярно.Если подергивание той или иной части тела преследует вас постоянно – стоит пойти к врачу.Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела. Такое явление чаще встречается у детей, чем у взрослых.Такие расстройства бывают двух видов – моторные (подергивания конечностей или мышц) и вокальные (внезапный нервный кашель, похрюкивание, прочистка горла и тому подобное).Откуда берется подергивания? Ученые считают, что тики провоцируют случайные электрические импульсы в головном мозге. Но откуда они берутся и почему повторяются, пока неизвестно.Подергивания могут вызвать:- стрессы;- инфекции;- яд;- травмы головы;- инсульт;- повреждения серого вещества, вызванные серьезными заболеваниями (опухоли, болезни Хантингтона, Крейтцфельдта-Якоба).Разовый тик чаще всего связан с усталостью или перепадами температур.А когда беспокоит навязчивое частое подергивание – стоит обратиться к терапевту или невропатологу.Как избавиться от нервного подергивания? Чаще всего, кратковременная форма не требует лечения. Важно снизить стресс, полноценно питаться, избегать резких перепадов температур и высыпаться.Если это не помогает, приходится прибегать к более серьезному лечению:- поведенческая терапия поможет лучше контролировать свои эмоции и управлять стрессом.- медикаментозная терапия (антидепрессанты, противосудорожные средства, миорелаксанты или инъекции ботокса).