Как выбрать подходящие по типу и цене брекеты

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Все хотят иметь идеальную улыбку, однако не все могут похвастаться ровными зубами или правильным прикусом. На помощь таким людям приходят врачи-ортодонты. В этом материале мы расскажем, как правильно выбрать брекеты и сколько стоит сегодня услуга по их установке.Брекет-система — это особенное приспособление, которое помогает исправить прикус. Впервые брекеты начали использовать в 1995 году. Система представляет собой сами брекеты (металлические или керамические пластины, которые приклеиваются к зубам), а также ортодонтическую дугу, которая и двигает зубы в правильном направлении.Сегодня существует множество различных брекет-систем, которые обладают своими преимуществами и недостатками, а также различаются по цене. Обычно виды брекетов выделяют по типу конструкции и по типу материала, из которого они изготовлены.— Выбирать себе брекеты стоит, исходя из нескольких критериев. Сперва вам нужно понять, насколько эстетично они должны выглядеть, какой уровень комфорта вам необходим, на какой срок лечения вы рассчитываете, а также сколько вы готовы потратить,— утверждает врач-ортодонт Михаил Калинин.Если вопрос эстетики вас не волнует, можно взять обычные вестибулярные брекеты. Такие брекеты крепятся на внешнюю поверхность зубов и хорошо видны окружающим людям. Но цена лечения именно такой системой остается сегодня самой дешевой. Вестибулярные брекеты могут быть как металлическими, так и керамическими или сапфировыми. Плюс брекетов из керамики — они принимают цвет зубной эмали и становятся практически незаметными, но и стоят они обычно дороже.Конструкция вестибулярных брекетов может быть лигатурной или безлигатурной. В лигатурных дуга в пазе брекета фиксируется с помощью специальных резинок или тонкой проволоки. Такие отлично подойдут детям, потому что лигатуры бывают разных цветов и их можно часто менять. Такие системы вполне надежны и стоят не очень дорого.В безлигатурных или самолигирующих брекетах ортодонтическая дуга закрепляется в пазе с помощью специального замка, на сегодняшний день это самая надежная конструкция брекет-систем. Посещать ортодонта с таким брекетами можно реже, а лечение проходит быстрее за счет низкого уровня трения между дугой и пазами.— Врач может сказать вам, что для вашего случая подойдут только безлигатурные брекеты. Скорее всего, это не так, просто за такое лечение доктор возьмет гораздо больше денег, потому что стоимость таких брекетов очень высокая,— утверждает Калинин.Еще один недостаток самолигирующих брекетов — невозможность изменить тип лигирования. Лигатурные брекеты универсальны, ортодонт может на разных этапах лечения менять тип лигирования, чтобы исправление прикуса было наиболее быстрым и эффективным. С безлигатурными системами так не получится, из-за чего возможны осложнения или замедление лечения.Лингвальные брекеты окажутся настоящим подарком для тех, кто хочет скрыть от людей факт своего лечения. Такие брекеты изготавливаются из металлических сплавов, а также золота, и крепятся с внутренней стороны зубов. Однако стоить такое «скрытое ношение» будет очень недешево, а скорость лечения окажется достаточно низкой.Теперь о цене. На сегодняшний день установка лигатурных брекет-систем из металла на обе челюсти обойдется в среднем в 35–40 тысяч рублей. А вот стоимость безлигатурных брекетов с установкой (и металлических, и керамических) часто превышает 100 тысяч рублей. Разница очевидна. Керамические лигатурные брекеты будут стоить около 40–50 тысяч рублей, а из сапфира — около 150 тысяч. Стоимость самых дорогих брекетов, лингвальных, колеблется в районе от 190 до 400 тысяч рублей.