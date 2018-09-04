Почему стерильная чистота это плохо

По мнению многих современных ученых, сегодняшние жители планеты слишком озабочены чистотой в своих домах. Как утверждают исследователи, если так будет продолжаться и далее, то землян ждут серьезные заболевания. В качестве доказательств сотрудники университетов с мировыми именами приводят результаты своих наблюдений и изысканий в этой области.Вредная уборкаПо словам ученых, людям в первую очередь следует избегать маниакальной страсти к чистоте, которая в последние годы прослеживается во всем цивилизованном мире, а в частности перестать злоупотреблять различными сильнодействующими чистящими средствами. Дело в том, что именно бытовую химию исследователи считают одним из главных врагов человечества. Сотрудники старейшего норвежского университета, расположенного в городе Бергене, провели исследование, которое длилось 22 года. Под наблюдение были взяты больше 6-ти тысяч человек. Большинство из них были женского пола. Все они (домохозяйки и профессиональные уборщицы) регулярно занимались уборкой помещений с применением бытовой химии.Результаты многолетнего исследования поразили даже самих ученых. Легкие многих испытуемых оказались в таком плачевном состоянии, как и легкие заядлых курильщиков, употребляющих не менее 20-ти сигарет в сутки. Такой итог, по словам норвежских ученых, явился следствием воздействия чистящих и дезинфицирующих средств, которые женщины использовали во время уборки. У большинства участниц проекта риск развития бронхиальной астмы увеличился на 40 %. Исследователи уверены в том, что все дело в микроскопических частицах порошков, гелей и спреев, которые оседают на слизистой оболочке легких и наносят тем самым непоправимый ущерб здоровью их обладателей.Аллергия и иммунитетНеуемное стремление к стерильной чистоте, по мнению профессора медицинского факультета университета Монреаля Гая Делеспессе, может легко привести и к аллергическим заболеваниям. Делеспессе много лет занимается аллергией и факторами ее вызывающими. В результате исследований ученый выяснил, что чем меньше дети контактируют с различного рода бактериями и другими микроорганизмами, тем более они становятся подвержены аллергическим реакциям и другим недугам, связанным с деятельностью иммунной системы.Почему же так происходит? Дело в том, что за счет вирусов, аллергенов и прочих казалось бы вредоносных и опасных агентов иммунитет человека стимулируется и только крепнет. Микробиолог и иммунолог Мэри Рубуш даже написала книгу под названием «Чем хороша грязь», в которой указала на то, что малыши, тянущие в рот игрушки, таким образом тренируют защитные качества своего организма. Если же все игрушки будут стерильны, ребенок подобного опыта не получит, а значит в будущем его иммунитет, скорее всего, не сможет справиться даже с легкими инфекциями.Рак кровиКроме аллергии, стерильная обстановка способна вызвать даже рак крови, а точнее острый лимфобластный лейкоз. К такому выводу пришли английские ученые из Института изучения рака. Помимо того, что предрасположенность к данному заболеванию формируется в результате генетической мутации, выяснилось, что развитию самого недуга способствует стерильность, в которой большинство больных детей провели первые 12 месяцев своей жизни. По наблюдениям исследователей, малыши, которые в это время не бывали в общественных местах и не контактировали со сверстниками, впоследствии гораздо чаще других заболевали лейкозом. Именно такие выводы сделали сотрудники института исходя из статистических данных.Свои предположения британские ученые проверили на грызунах, и теория получила свое подтверждение. Подавляющему большинству мышей, также подвергнутым стерильным условиям проживания, был поставлен неутешительный диагноз – лейкоз. Профессор Мэл Грейвс назвал это «парадоксом прогресса». Главной характерной чертой парадокса является все то же отсутствие тренировки иммунной системы, о которой говорили и упомянутые выше Мэри Рубуш и Гай Делеспессе.