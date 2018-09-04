Морепродукты опаснее, чем вы думали: риски для здоровья любителей рыбы

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Принято считать, что морепродукты — очень полезны для здоровья и есть их можно в любых количествах. Но не все так однозначно. Плохая новость для любителей морепродуктов: рыба не так полезна, как принято считать. Если вы регулярно едите рыбу, скорее всего, вы получаете слишком много ртути и слишком мало омега-3. Это заключение доклада, опубликованного экспертами Экологической рабочей группы США. Эксперты выяснили, чем может быть опасна рыба в вашем рационе.Опасны ли морепродукты для здоровья?В то время как Американские диетические рекомендации побуждают людей есть до 12 унций морепродуктов (около трех порций) в неделю, EWG обнаружила, что это может быть опасно для некоторых людей.Анализ EWG концентраций ртути и омега-3 в морепродуктах показывает, что 10 из самых популярных морепродуктов на американском рынке содержат неприемлемый объем ртути для беременной женщины среднего веса, которая потребляет количество, рекомендованное врачами каждую неделю. Поскольку уровни безопасной ртути основаны на весе тела, более легкие женщины подвергаются большему риску от ртути в морепродуктах.А для людей, питающихся рыбой, потому что они надеются получить свои омега-3 жиры, которые, как было показано, уменьшают сердечные риски и способствуют развитию мозга у младенцев, есть еще более мрачные новости. EWG пришла к выводу, что многие люди не получают полезных жиров столько, сколько они надеются, потому что 8 из 10 самых популярных видов морепродуктов, включая креветки и сома , занимают низкое место в рейтинге продуктов, полных здоровыми омега-3 жирами.EWG исследовала загрязнение ртутью и полезные уровни омега-3 в морепродуктах с целью выявления видов, которые обеспечивают наибольшую пользу для здоровья и самый низкий уровень ртути.Какую рыбу можно есть, а какую нельзя?Если вы собираетесь есть рыбу, EWG рекомендует следующее:АнчоусыСельдьМоллюскиЛососьСардиныФорельВсе они могут обеспечить достаточное количество омега-3, имея низкий риск содержания ртути при употреблении один или два раза в неделю.Избегайте этих рыб, которые имеют самые высокие уровни ртути и самые низкие уровни Омега-3.Консервированный тунец AlbacoreПалтусСкумбрияМорской окуньАкулаИспанская и атлантическая скумбрияРыба-мечРиски для здоровья, связанные с потреблением морепродуктовСамый главный риск употребления рыбы — химикаты.Потребители, которые ищут выгоды для здоровья, связанные с потреблением морепродуктов, обеспокоены потенциальными рисками для здоровья, связанными с присутствием химических загрязнителей, как естественных, так и тех, которые происходят в результате деятельности человека. Самое распространенное вещество — метилртуть. Этот загрязнитель вызывает наибольшую обеспокоенность среди потребителей.Метилртуть - это тяжелый металл, который присутствует в окружающей среде в результате как человеческой деятельности (называемой антропогенными источниками), так и природных процессов.Ртуть существует в окружающей среде в нескольких различных формах, включая металлические, неорганические и органические. Метилртуть возникает, когда ртуть в других формах осаждается в водоемах и биотрансформируется в процессе метилирования микроорганизмами. Уровни метилртути могут быть высокими у морских млекопитающих, таких как киты, и у животных, питающихся морской жизнью, таких как белые медведи и морские птицы.Когда ртуть попадает в воду, она быстро пробирается через морскую сеть продуктов питания. В небольших организмах обычно присутствует незначительное количество вещества, но по мере того, как большая рыба съедает меньшие, количество элемента накапливается. Следовательно, рыба в верхней части пищевой цепи, такая как щука, бас, очень большой тунец, плитка, королева макрель, акула и меч-рыба, как правило, имеют более высокие уровни метилртути, примерно в 1-10 млн раз больше, чем количество в окружающих водах, согласно Агентству по охране окружающей среды (EPA).Чем опасна ртуть в рыбе?Высокая концентрация химического вещества может вызвать проблемы при родах , в системе кровообращения (возможно, являющаяся фактором риска сердечных заболеваний ) и нервной системе.Исследователи по-прежнему пытаются выяснить степень негативного влияния на здоровье низкого уровня воздействия метилртути.Специальные предупреждения при употреблении рыбыЭксперты говорят, что есть определенные группы населения, которые должны быть немного осторожнее в отношении того, сколько рыбы они едят. Беременные и кормящие женщины и женщины детородного возраста, которые могут забеременеть, относятся к этой категории из-за того, что они могут переносить попавшие внутрь токсины. Младенцы и маленькие дети более восприимчивы к воздействию химических веществ.Людям с ослабленной иммунной системой также рекомендуется обращать внимание на потребление морепродуктов из-за их уменьшенной способности бороться с опасностями, создаваемыми опасными химикатами. Этим людям стоит не отказываться от рыбы, но внимательнее выбирать сорта и не есть так много порций, как остальным.Для этих групп врачи рекомендуют не более двух 3-унций порций морепродуктов в неделю. Такое количество будет относительно безопасным для здоровья и позволит получать полезные вещества, которые содержатся в рыбе и морепродуктах при минимальных рисках получить отравление токсинами и опасными веществами, которые могут содержаться в морских жителям.С другой стороны, FDA предупреждает беременных женщин и женщин детородного возраста о том, что есть акулу, меч-рыбу, королевскую скумбрию и другие опасные с точки зрения ртути виды рыб все-таки не стоит. А, если все-таки очень хочется, то рекомендуется добавлять их в свой рацион не более одного раза в месяц. Что касается других морепродуктов, агентство считает безопасным до 12 унций приготовленной рыбы в неделю. Это количество достаточно безопасно, если исключить крупные виды.