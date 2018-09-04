10 проверенных способов избавиться от похмелья

Если вы хотя бы раз в жизни напивались до беспамятства, то наутро, наверняка, испытывали симптомы похмелья. Как от этого избавиться, рассказали эксперты.Симптомы похмельяЧаще всего похмелье наступает после длительного запоя, но даже один вечер в обнимку с крепким или некачественным алкоголем может привести к пагубным последствиям. К симптомам похмелья относятся:Головные боли;Тошнота;Рвота или рвотный рефлекс;Слабость;Лихорадка;Дрожание (тремор) рук или ног;Сильное сердцебиение.Похмельем называют результат полного отравления человеческого организма, которое наступает от интоксикации во время употребления алкоголя, передозировки спиртного. Алкоголь опасен не только этим, но и тем, что способен вызвать зависимость. Тогда уж похмелье точно будет обеспечено.Как избавиться от похмельяЛюди стараются найти собственный методы лечения похмелья. Иногда эти способы даже передаются из поколения в поколения. Алкоголики стараются избавиться от похмелья при первых же проявления симптомов. Но важно иметь рядом человека, который поможет справиться больному с этим недугом. Иногда люди в похмелье могут даже не осознавать собственные действия. В случае сильнейших симптомов лучше вообще обратиться к врачу-наркологу и проводить лечение человека в стационаре. Но и дома можно справиться с похмельем.Примите контрастный душВрачи в первую очередь советуют принять контрастный душ, так как вода поможет организму взбодриться. При этом она должна быть резко холодной, а затем горячей.Пейте больше жидкостиТак как во время употребления алкоголя происходит интоксикация и обезвоживание, необходимо восполнить его жидкостью. Также вместе с водой из организма вымываются полезные микроэлементы, включая калий, натрий и магний. Именно по этой причине образуется так называемая ломка в мышцах и суставах. Избавиться от этого симптома поможет чистая вода, которую необходимо пить маленькими глотками. Лучше всего выпивать по стакану каждые полчаса. Также можно использовать сок, но только не газированную воду. То же самое можно сказать о кофе, который только ухудшает состояние человека.Рецепты от похмельяПохмельный синдром снимает настойка мяты. 20 капель нужно добавить в стакан воды, после чего смешать и выпить небольшими глотками.Не менее полезным является нашатырный спирт. Нужно добавить пять капель в стакан чистой воды, и выпить мелкими глотками.Марганцовка тоже полезна в лечении симптомов похмелья. Разведите небольшое количество средства в воде, но будьте осторожны. Кристаллы марганца должны полностью раствориться, иначе это может привести к ожогу слизистых оболочек.Используйте отвар корицы, чтобы избавиться от тошноты и рвоты. Для отвара возьмите чайную ложку порошка корицы, разведите её в стакане кипятка, а затем выпейте не больше одного стакана за один приём.Ешьте фрукты и овощиРекомендуется потреблять много фруктов и овощей, особенно тех, что содержат витамин С. Также аскорбиновая кислота может помочь в облегчении состояния от похмельного синдрома и последствий алкогольного запоя.Ешьте ягодыЯгоды — брусника, смородина и клюква — тоже эффективные помощники в лечении похмелья. Нужно съесть не меньше трёх столовых ложек ягод, чтобы избавиться от похмелья.Не ешьте слишком многоРекомендуется есть лёгкие супы, нежирные бульоны, можно съесть даже борщ. Также отличным средством может стать жидкая каша, например, овсянка, которая будет нежно обволакивать желудок и восстанавливать среду. Также можно съесть жидкий йогурт, но без вкусовых добавок.Выпейте рассолИздревле люди, чтобы избавиться от симптомов похмелья, использовать рассол от квашеной капусты. В нём содержатся такие компоненты, с помощью которых выводятся образовавшиеся в результате распада этанола яды и токсические вещества.Также можно использовать шейный компресс с рассолом. Кроме того, можно вскипятить поллитра капустного сока с небольшим количеством сахара. Эту смесь необходимо пить небольшими глотками в течение часа маленькими глотками.Кстати, для того, чтобы похмелье не наступило, можно подготовиться к застолью. Для этого съешьте пару-тройку капустных листов. Благодаря такому народному рецепту можно избавиться наутро от головной боли, скопления токсинов, тошноты и отечности. Да и на столе во время вечеринки нередко держат салат из капусты или квашеную капусту, так как она помогает справиться с различными последствиями алкогольного воздействия.Используйте антипохмельные средстваВ аптеках можно найти огромное количество медикаментов, предназначенных для лечения похмельного синдрома. Помните только, что у них имеются свои противопоказания, поэтому к их приёму нужно относиться очень осторожно.Сделайте клизмуВ крайнем случае методом облегчения симптомов похмелья может быть клизма. Её можно использовать со слабым раствором марганца или лимоном.Обратитесь к врачуПомните, что похмелье — это своего рода болезнь. Поэтому не будет лишним обращение к специалисту. Это необходимо в том случае, если симптомы чересчур сильные, и ни один из вышеописанных способов не может вам помочь.Профилактика похмельяСуществует ряд способов, которые только усиливают похмельные симптомы. Поэтому постарайтесь избегать сивушных масел и других побочных продуктов перегонки спирта (самогон, брага и другие напитки). Низкокачественный алкоголь тоже добавит вклад в ваше состояние утром.Вкусовые добавки к алкогольному напитку намного увеличивают похмелье. Например, виски вызывает более сильное похмелье, нежели водка, а тёмное пиво сильнее в этом плане по отношению к светлым сортам.Сладкие коктейли тоже могут быть похмельными, так как в них содержится сахар. Ещё одним фактором похмелья является никотин. Курение во время алкогольных вечером намного чаще приводит к похмелью.Во время выпивания алкоголя необходимо как следует закусывать, лучше жирной пищей, чтобы спиртное не попадало в пустой желудок. Также нужно пить больше другой жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Но будьте осторожнее при употреблении апельсинового сока и цитрусовых фруктов, так как они могут ухудшить состояние.Также помните, что именно обильное количество алкоголя приводит к пагубным последствиям. Знайте меру во время вечеринок, чтобы не довести себя до негативного состояния.