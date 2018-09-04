ТОП-5 супер-полезных продуктов для наших почек

От здоровья почек зависит очень многое в нашем организме, поскольку этот орган играет важнейшую роль, фильтруя токсины. И вот 5 продуктов питания, которые очень полезны для здоровья печени.Наш список начинается с цветной капусты, которая вообще обладает целым кладезем полезных питательных веществ. Но среди прочего в цветной капусте низкое содержание калия, зато много витамина C, фолиевой кислоты и волокон, которые идут на пользу пациентам с болезнями почек. Цветная капуста также снижает уровень сахара в крови, а это один из факторов риска болезней почек. Обязательно включите в свою диету морковь, которая богата бета-каротином. Этот овощ помогает в регулировании артериального давления, что в свою очередь поддерживает здоровье почек, так как гипертония - известная причина снижения почечных показателей.Яблоки являются одним из популярнейших фруктов в нашей стране. Они насыщены пектином, а исследования показывают, что это одна из причин, по которым яблоки защищают наши почки. Они не просто полезны для почек, но и вообще эффективны в деле снижение эффекта почечной болезни на ранней стадии. Лук - мега-здоровый продукт для людей, имеющих повышенный уровень креатинина вместе со сниженной функцией почек. Лук содержит субстанцию под названием простагландин, которая естественным образом снижает вязкость крови и помогает уменьшить артериальное давление, замедляя прогрессирование болезни почек.Где лук, там и чеснок. Это ещё один очень полезный для почек продукт, поскольку он содержит антиоксиданты, сражающиеся с воспалительными процессами. Считается, что чеснок играет важную роль в деле снижение почечной реперфузии, которая связана с повышенным риском смертности из-за почечной недостаточности.