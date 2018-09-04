Что произойдет, если каждый день съедать по плитке шоколада

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Что произойдет с человеком, который каждый день употребляет по одной плитке шоколада? Многие люди считают, что это лакомство однозначно вредно для здоровья, а многие убеждены, что оно очень полезно.С каждым годом появляется всё больше исследований о том, что шоколад полезен для здоровья. Начнем с самых очевидных его преимуществ вроде того, что он поднимает настроение. Действительно, благодаря употреблению шоколада стимулируются центры удовольствия в мозге, и тем самым мы даже можем бороться с депрессией. Неслучайно, что многие женщины, столкнувшиеся с разводами или другими болезненными в эмоциональном плане событиями в жизни, пытались «заесть» горе шоколадом. В шоколаде имеются эфирные масла и флавоноиды, которые защищают от развития атеросклероза и болезней сердца.Это лакомство полезно для сердца и сосудов, но в нём множество антиоксидантов, обеспечивающих борьбу со свободными радикалами, а значит, защиту от рака. Шоколад полезен для нервной системы, он эффективно снижает риск простуды и улучшает пищеварение, а также помогает женщинам бороться с симптомами ПМС. Итак, значит ли всё перечисленное выше, что нам нужно каждый день съедать не меньше плитки шоколада?Конечно, нет, ведь в шоколаде также содержатся трансжиры, которые в больших количествах вредны для здоровья, и множество калорий. Человеку каждый день нужно употреблять определённое количество калорий, а эффект сытости после съеденного шоколада быстро исчезнет. Из-за этого возникает риск переедания и прибавление лишнего веса. Кроме того, в шоколаде полным-полно сахара, который вреден для зубов. Сахар в рационе вообще рекомендуется ограничивать. Наконец, шоколад является стимулятором, поскольку содержит кофеин. Ну и самое главное, наиболее полезным для здоровья является темный горький шоколад, хотя подавляющее большинство людей предпочитает молочный и сладкий. Итак, вы можете получить пользу от шоколада, но только если будете съедать не больше нескольких долек темного горького шоколада в сутки.