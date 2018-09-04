Золотое правило похудения, о котором мало кто знает

Существует один аспект, являющийся более важным, чем диета и физические нагрузки, если вы хотите избавиться от лишнего веса. К такому выводу пришли ученые из Bond University в Австралии.Традиционно избавление от лишнего веса базируется на формуле из двух составляющих - физических нагрузок и диеты. Но, оказывается, существует еще один очень важный аспект победы над нежелательными объемами. Австралийские исследователи выяснили, что встраивание здоровых привычек в образ жизни не только помогает избавиться от лишнего веса, но и сохраняет достигнутые показатели, а значит, уберегает стройную фигуру. Эти выводы были сделаны после наблюдений за 75 людьми, имеющими лишний вес или ожирение.Всех участников эксперимента разделили на три группы. Первая следовала программе, которая продвигала отказ от старых привычек, вторая - обретение новых привычек, а третья была контрольной группой. В группе, сфокусировавшейся на отказе от старых привычек, каждый день приходили текстовые сообщения с теми или иными заданиями. Среди них были рекомендации поехать на работу другим путем или принять участие в каком-нибудь благотворительном событии. Во второй группе рекомендовали следовать 10 правилам здорового образа жизни повседневно. Среди них были планирование и самоконтроль. К концу периода наблюдений в 12 недель обе группы потеряли в среднем 3,1 кг, а через 12 месяцев еще 2,1 кг.Участники второй группы ели больше фруктов и овощей, чаще занимались спортом и в целом испытывали улучшение самочувствия. Но самое главное, именно в этой группе достигнутые результаты в борьбе с лишним весом сохранялись с течением времени, то есть потерянные килограммы не возвращались назад. Исследователи называют ключом к успеху небольшие изменения в образе жизни, которые нужно внедрять плавно. Например, установку строгого графика приема пищи или правило 10 000 шагов ежедневно.