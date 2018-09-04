Сколько жира должно быть в здоровом организме

Парадокс, но красота и так модная сейчас «сухость» тела вовсе не означают его здоровье. Стройняшка с кубиками на прессе может быть полностью вымотана бесконечными тренировками и озлоблена на весь мир от постоянного недоедания. Вдобавок к этому у таких красавиц часто нарушен женский цикл, а состояние волос и кожи оставляет желать лучшего. Медики и профессиональные фитнес-тренеры в один голос говорят, что все эти неприятности связаны с патологическим желанием избавиться от жировой прослойки.Эксперты рассказали, сколько же жира нужно сохранить в организме, чтобы и выглядеть красиво, и проблем со здоровьем не заработать.Подкожный и висцеральный: где находится и зачем нуженВ нашем организме существуют 2 типа жира: подкожный и висцеральный. Первый накапливается рядом с кожными покровами, поэтому его излишки можно увидеть невооруженным глазом — это ненавистные складочки на боках и «ушки» на бедрах. Зато именно подкожная жировая клетчатка отвечает за женскую привлекательность — плавные изгибы тела, эластичность и упругость кожи.Висцеральный жир покрывает внутренние органы, защищая их от внешних воздействий. Это своеобразная подушка безопасности нашего организма.Как рассчитать уровень полезного жираИзмерить уровень подкожного жира можно практически в любом фитнес-клубе с помощью калипера. Это небольшой, похожий на щипцы прибор, который захватывает складочки на руках, животе и спине. По их толщине можно сделать вывод о количестве жира в организме (расчет проводится по специальным формулам, прилагаемых в инструкции к калиперу).Чтобы узнать, в норме ли у вас уровень висцерального жира, никакие приборы не понадобятся. Достаточно всего лишь измерить объем талии: в норме ее окружность у женщин не должна быть больше 90 см. Более высокие показатели и нарушение пропорций тела — прямое свидетельство излишков висцерального жира.Физиологически комфортный процент жираПопытка согнать побольше килограммов изматывающими тренировками, конечно, может сделать вас похожей на «мисс бикини». Но даже опытные бодибилдеры советуют прислушиваться к своему организму и сохранять комфортный ему уровень жира. Для каждого человека этот процент индивидуален — он зависит от природной комплекции, возраста и состояния здоровья.Дело в том, что при низком проценте подкожного жира организм переходит в режим выживания. Естественно, ему будет не до размножения, поэтому в это время могут пропасть менструации. Догадаться, что ваше тело не выдерживает гонки за похудением, можно заранее: менструальный цикл с каждым разом будет становиться все длиннее. Одновременно начнутся проблемы с кожей и волосами, а также произойдет замедление метаболизма (который мы, по идее, и пытаемся разогнать тренировками).Чемпионка мира по выступлению в фитнес-бикини Татьяна Прокофьева отмечает, что 8–12 % жира в женском организме — это минимум, необходимый для выживания, 12–17 % — показатели спортсменов, 18–25 % — так называемый фитнес-уровень. Нормальным показателем для женщины, которая не занимается спортом на профессиональном уровне и не ставит себе задачу стать чемпионкой мира в бикини, является 25–29 % жира от общей массы тела.Психологически комфортный процент жираДобиться желаемых объемов в талии — это еще половина дела. Важно понимать, как вы будете поддерживать форму. Если вы готовы навсегда перейти на такой режим питания и тренировок, то все отлично. В противном случае вес скоро вернется.Фитнес-тренеры советуют здраво оценить свои возможности и даже несколько снизить амбиции относительно собственного тела. Ведь в нашей повседневной жизни вероятность того, что вы будете ежедневно ограничивать себя в питании и уделять как минимум час на жиросжигающую тренировку, стремится к минимуму. То после работы шевелиться не хочется, то бабушка вкусный тортик приготовит...Поэтому психологически комфортным называют процент жира, для сохранения которого не приходится сходить с ума от кардиоупражнений и ненавистного салата из огурцов и трески. Тем более что у каждой из нас свое ощущение «красивости»: кому-то нравится быть фитоняшкой, а кому-то — аппетитной пышкой.Сушка тела — экстремальный способ для редких случаевВажно помнить, что идеальное «подсушенное» тело, которое бодибилдеры демонстрируют на соревнованиях, — это пиковая форма, которую нереально поддерживать постоянно. Спортсмены специально готовятся к таким соревнованиям.Увлечение сушкой тела может привести к недостатку не только подкожной жировой клетчатки (проблемы с волосами и кожей, нарушение менструального цикла). При нехватке висцерального жира часто возникает необратимая анорексия, а также опущение селезенки, почек и кишечника. Повышается риск возникновения гипертонии и диабета, ухудшается память и появляются головные боли.Людям, в организме которых слишком мало висцерального жира, запрещены физические активности. Занятия фитнесом могут вызвать у них выпадение или смещение внутренних органов.Жир, который помогает похудетьА вы знали, что нашем организме есть клетки, которые отвечают за похудение? Это так называемый бурый жир, помогающий ускорить метаболизм, повысить затраты энергии и вернуть нормальную массу тела. Кстати, больше всего такого жира у новорожденных — примерно 5 % от массы тела (в первые месяцы жизни эта прослойка помогает им поддерживать нормальную температуру).Своим цветом бурый жир обязан большому числу клеточных энергетических центров — митохондрий. С помощью особого белка UCP1 они сжигают жирные кислоты, превращая их в тепло. Причем сперва расходуются триглицериды в самом буром жире, а когда их запас подходит к концу, начинают таять запасы белой жировой прослойки.Бурый жир можно активировать тренировками. Важно только не добавлять лишних белых жировых клеток с помощью неправильного питания.Боремся с вредным жиром: советы фитнес-тренеровОдной из лучших жиросжигающих тренировок (да-да, когда бурый жир начинает растапливать белый) называют высокоинтенсивную интервальную нагрузку. Проще говоря, это бег с перерывом на ходьбу, занятия на велотренажере и степпере. Желательно добавлять к ним низкоинтенсивную продолжительную работу типа ходьбы по дорожке.В комплексе с тренировками, конечно, идет правильное питание. Для начала надо рассчитать необходимую суточную калорийность рациона: для этого просто умножьте свой вес на 30. В дальнейшем вам потребуется соблюдать несколько принципов:-принимать кислоты омега-3 (или есть достаточно рыбы), которые улучшают жировой обмен и регулируют уровень холестерина и гормонов в крови;-пить в сутки необходимое количество воды;-есть меньше, но чаще, чтобы не ощущать голода;-увеличить в рационе объем продуктов, содержащих витамин С;ограничить употребление быстрых углеводов и жиров, добавить сложные углеводы (каши, -сухофрукты и пр.);-чаще употреблять белковые продукты: мясное филе, яйца, рыбу, орехи и бобовые;-как минимум 90 % из употребляемых продуктов должны быть приготовлены правильным способом: тушение, варка на пару.