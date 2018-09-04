Ученые рассказали, что подарит долгую жизнь всем желающим

Если вы хотите вести долгую и здоровую жизнь, то спите больше. Врачи настаивают на том, что сон является лучшим противовозрастным оружием.Человечество веками пытается получить ответ на вопрос о том, что является секретом долгой, счастливой и здоровой жизни. Нет никаких сомнений в том, что гены играют важную роль, но ученые полагают, что их влияние объясняет лишь 10% процессов старения. А оставшиеся 90%, судя по всему, приходятся на образ жизни. Это очень хорошая новость, поскольку она означает, что у всех у нас есть потенциал стать долгожителями, то есть людьми, которые смогли прожить от 80 до 100 лет. Конечно, очень важно, чтобы в этот промежуток мы сохраняли определенное физическое и хорошее интеллектуальное здоровье.Для воплощения задуманного нам необходимо больше спать, как утверждают ученые. Проблема в том, что с возрастом циклы сна сокращаются, а циркадные ритмы тела ослабевают. В результате, нам становится сложнее получать адекватное количество сна, и даже когда мы засыпаем, то часто пропускаем наиболее освежающие организм фазы глубокого сна, из-за чего просыпаемся уставшими. Исследователи из США выяснили, что большинство долгожителей получают не менее 8 часов сна по ночам.Сон важен, поскольку в этой стадии мозг проходит через массивную очистку, клетки восстанавливаются и растут. Во время сна мозг перерабатывает воспоминания и избавляется от токсинов. Если токсины из организма не выводятся, то они вызывают воспалительные процессы. И хотя воспаление традиционно считается положительным в деле восстановления после повреждений тканей и инфекций, если оно сохраняется в организме слишком продолжительный период времени, то может нанести вред здоровым тканям и нарушить нормальный функционал клеток.