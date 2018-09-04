6 болезней глаз, которые провоцирует солнце

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Солнце представляет серьёзную угрозу для наших глаз. Поэтому их следует оберегать от воздействия ультрафиолетовых лучей. Эксперты рассказали о болезнях, которые могут поджидать вас, если вы не будете соблюдать рекомендации по сохранению здоровья зрения.Синдром сухого глазаСреди симптомов, которые крайне неприятны, — жжение и боль в глазах, ощущение, что там есть инородное тело, раздражение глаз, слезотечение, затруднения при ношении контактных линз. Это постепенно провоцирует ухудшение зрения.Есть множество причин, по которым образуется симптом сухого глаза. Одной из самых распространённых является замедление образования слезы слезными железами. Как правило, это случается при старении, у женщин в период менопаузы. Но нередки случаи, когда синдром сухого глаза возникает из-за воздействия окружающей среды, в частности, солнечного света.Как правило, симптомы становятся ощутимее с каждым часом и нарастают по мере истечения дня. Причина такого синдрома в том, что слёзная жидкость перестаёт накапливаться и провоцирует боли. Если не предпринимать мер, то могут возникнуть серьёзные осложнения.Для избавления от заболевания нужно устранить причину высыхания, избегать помещений с высокой температурой, влияния ветра и солнца, нужно носить солнцезащитные очки на улице. Также используются глазные капли, которые может назначить только офтальмолог.Снежная слепотаЭто заболевание имеет научное название «офтальмия». Снежная слепота возникает вследствие ожога конъюнктивы и роговой оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снежных кристаллов. Довольно часто это возникает в весеннее время, когда снег начинает таять, а отражённая способность снежного покрова увеличивается. Долгое время воздействия ультрафиолетовых лучей на сетчатку глаз приводит к снежной слепоте. Симптомы: резкая боль в глазах, слезотечение, светобоязнь. Это может перерасти в кратковременную полную потерю зрения.Чтобы избежать данного заболевания, необходимо носить солнцезащитные очки, которые пропускают 5-10 процентов света и поглощают ультрафиолет. У очков должны быть большие линзы, чтобы они могли защитить от любого случайного попадания света.ПтеригиумДлительное влияние ультрафиолета провоцирует птеригиум. Со стороны видно нарастание конуса (треугольника) непрозрачной конъюнктивы на прозрачную роговицу. Зрение постепенно ухудшается, а когда конъюнктива полностью закрывает зрачок, наступает слепота. Учёные утверждают, что предрасположенность к заболеванию зависит от места проживания человека, а также от его профессиональной деятельности. При этом мужчины подвержены риску столкнуться с птеригиумом гораздо сильнее.В числе причин образования птеригиума — нахождение на открытом воздухе более пяти часов в день. К этому также приводят постоянная сухость глаз и хронических конъюнктивит. Очень часто болезнь протекает без симптомов. Но в целом пациенты жалуются на косметический дефект, сухость глаз, снижение остроты зрения. Лечение может быть только хирургическим.КатарактаПри катаракте возникает помутнение хрусталика, это патологические состояние. При этом заболевании перед глазами возникает словно летающие мушки, двоение или окрашивание предметов в жёлтый цвет. При полном помутнении развивается слепота, но может наблюдаться различная степень расстройства зрения. По статистике, в 2010 году число людей, которые частично утратили зрение, составило 35,1 миллиона, а полностью ослепших — 20,8 миллиона.Самыми частыми симптомами являются снижение остроты зрения. При развитии катаракты на периферии хрусталика, у пациента может вообще не быть изменений в зрении. Подобное состояние обнаруживают в основном совершенно случайно на плановом осмотре у офтальмолога. Также среди симптомов могут быть: изменение цвета зрачка (он становится белесым, желтоватым или сероватым), ухудшение цветовосприятия, непереносимость яркого света и уменьшение зрения в тёмное время суток, появление бликов, ореолов, пятен и штрихов, а также быстрая утомляемость глаз. Самое ужасно, что предотвратить это заболевание невозможно. Однако отсрочить её наступление всё-таки можно. Для этого необходимо защищать глаза от солнечного света, не курить и не пить алкоголь, придерживаться сбалансированной диеты.КератитПри кератите возникает болевой синдром, который может быть различной выраженности — от умеренной до сильной боли. Также у пациента замечают покраснение склер, нарушение блеска поверхности роговицы, роговичный синдром (светобоязнь), блефароспазм (спастическое смыкание век) и слезотечение. Кроме того, наблюдаются помутнения роговицы, а иногда снижение чувствительность. Наиболее часто кератиту способствуют наличие инородного тела в роговице или конъюнктиве, синдром сухого глаза, воздействие сильного источника света, в том числе солнечные лучи, вирусы, бактерии и грибок, а также неправильное ношение контактных линз.КератоконъюнктивитТяжёлые ожоги могут спровоцировать не только асептическое воспаление не только конъюнктивы, покрывающей изнутри верхнее и нижнее веко, но и роговицы. В таком случае речь идёт о кератоконъюнктивите. При этой болезни возникают мелкие пузыри и язвочки, которые сопровождаются болью и ухудшением общего состояния.Чтобы защитить себя от этих страшных заболеваний, стоит применять кое-какие меры. В первую очередь на солнце нужны качественные очки. Поэтому не забывайте о них не только в летние дни, но даже в зимнее время, когда солнце не менее опасно для здоровья глаз.Кроме того, вы можете сберечь своё зрение, придерживания простых правил. Необходимо бросить вредные привычки (такие как курение и злоупотребление алкогольных напитков), стоит почаще гулять, но всегда носить солнцезащитные очки, придерживаться правильного питания, включая в рацион чернику, зелень, больше ягод, фруктов и овощей.