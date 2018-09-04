Вред очков для зрения

Сегодня уже больше половины населения имеют проблемы со зрением, требующие коррекции с помощью очков. Сейчас даже в переходе метро можно легко и быстро купить этот необходимый аксессуар. А в современном ритме и при дефиците времени всё же не следует полагаться только на свои ощущения, примеряя очки, без тщательного обследования у офтальмолога. Ведь причины ухудшения зрения могут быть абсолютно разными и связаны не только с развитием дальнозоркости или близорукости, но также с астигматизмом. Иначе неправильно подобранные очки без рецепта принесут больший вред, чем ходить без них.Альтернатива очкам – полезные правила сохранить зрениеПочему-то даже многие окулисты после проверки зрения чаще всего сразу назначают очки, хотя для начала можно воспользоваться и другими методами восстановления зрения:1. Снизить нагрузку на глаза, чаще делать перерывы при пользовании компьютером и т.п.2. Периодически отдыхать с закрытыми глазами, чаще моргать (именно при моргании активизируется выделение слезы), чтобы исчезла сухость и резь в глазах.3. Существуют различные упражнения для глаз, укрепляющие глазные мышцы. При регулярном их выполнении возможно полное восстановление зрения, даже если очки уже давно стали постоянным аксессуаром.4. Полезными будут и регулярные прогулки, лучше за городом, где свежий воздух наполнен ароматами природы, и глазам есть на чём отдохнуть и вместе с Вами набраться сил.Если регулярно следовать этим рекомендациям хотя бы четверть часа в день, то возможно очки Вам не понадобятся, или станете пользоваться ими в крайних случаях и кратковременно.Привыкание во вред зрениюК сожалению, как только мы надеваем очки, чувство комфорта радует нас. Но есть опасность и вред очков, которые нас подстерегают:1. Вместо того, чтобы одевать их только при необходимости мы часто забываем их снимать, когда потребность в них отпадает. В результате глазные мышцы начинают «лениться», вед очки делают за них работу. Наступает время, когда мы всё больше нуждаемся в очках и начинаем носить их не снимая. А потом приходится ходить к окулисту за рецептом всё более сильных очков.2. В некоторых случаях очки одевают, чтобы усилить имидж, для солидности. Понятно, что когда эта прихоть пройдёт, очки придётся всё равно носить, ведь зрение уже изрядно испорчено.К сожалению тенденция ухудшения зрения возрастает с каждым годом, а появление множества различных гаджетов в нашей жизни и работы, связанной с использованием компьютеров, только приносят ещё больший вред зрению. И хотя сегодня вместо очков многие используют линзы, но польза от них только эстетическая, а не оздоровительная.